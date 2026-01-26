El alcalde de Chipiona llevará a la fiscalía la posible contaminación minera del río Guadalquivir por riesgo para la salud

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha anunciado su intención de trasladar a la fiscalía documentación relacionada con la posible contaminación minera del río Guadalquivir, ante la preocupación por los riesgos que esta situación podría suponer para la salud pública y el medio ambiente. El anuncio se ha producido en el marco de su participación en la plataforma ciudadana Salvemos el Río Guadalquivir.

Según ha explicado el regidor, la decisión responde a las autorizaciones que la Junta de Andalucía está concediendo para actividades mineras en la cuenca del Guadalquivir. Aparcero advierte de que los metales pesados procedentes de la extracción minera podrían acabar depositándose en la desembocadura del río, afectando de forma directa a los ecosistemas y a la población.

El alcalde ha hecho referencia a estudios científicos realizados por investigadores de la Universidad de Sevilla, en los que se constata que metales como el plomo, el arsénico o el zinc no desaparecen del medio natural, sino que se integran en la cadena biológica. Estos elementos, ha señalado, son absorbidos por peces y otros organismos, lo que incrementa el riesgo de que lleguen al ser humano a través del consumo, con posibles consecuencias para la salud y la proliferación de enfermedades a largo plazo.

Aparcero ha subrayado su compromiso con la defensa del medio ambiente y la protección de los habitantes de la zona. “Estamos en la plataforma Salvemos el Río y estamos cansados de tener que levantar la bandera por el medio ambiente. Nuestra vida puede sufrir consecuencias a largo plazo si no se realizan los estudios científicos oportunos y no se paralizan las licencias mineras que la Junta y el Ministerio están otorgando”, ha manifestado.

El primer edil ha reconocido que otros alcaldes comparten esta preocupación, aunque ha asegurado que será el primero en dar el paso de llevar el asunto ante la fiscalía. “Si soy consciente de que estos metales pueden producir enfermedades y no hago nada, estaría siendo irresponsable”, ha afirmado. En este sentido, ha insistido en que su responsabilidad como alcalde es velar por la salud, la pesca, la agricultura y el futuro de la comarca, con especial atención a las próximas generaciones.