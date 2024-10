“Ahora resulta que las patrulleras más rápidas del mundo sirven para pasear pero no para perseguir narcos en Cádiz"

Cádiz/La batalla contra el narcotráfico necesita más medios. Humanos y técnicos. Las quejas de José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, por las nuevas averías de las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, han puesto sobre alerta a los dirigentes de Jucil (Asociación Profesional Justicia Guardia Civil), que ayer reconocían a este medio que la situación actual es “desastrosa”. Así llegó a calificarlo Agustín Leal, secretario de Comunicación de la asociación a nivel estatal. “Con esto queda patente el escaso interés que el Ministerio del Interior se toma en la lucha contra el tráfico de drogas. Ni nos dota del personal necesario ni del material. Es más, por no ayudar, ni tan siquiera el Gobierno es capaz de hacer que tengamos una legislación acorde al retrato actual del narcotráfico en la provincia de Cádiz”, dijo.

Según manifestó Leal, “ahora parece que las lanchas que nos presentaron como las mejores del mundo, las más rápidas y las más preparadas para perseguir a las narcolanchas no son aptas para este tipo de pelea, que tienen fallos estructurales. Que igual sirven para dar un paseíto rápido con la familia, pero no son capaces de resistir un mar bravo, unos giros bruscos como los que hacen las gomas de los narcos... en resumen, que no valen. Ese es el interés que se toma el Ministerio del Interior. Para entender nuestras quejas baste con decir que en el tiempo que lleva Pedro Sánchez en Moncloa la Guardia Civil ha tenido cinco directores generales diferentes”, manifestó.

El secretario de Comunicación de Jucil, siguió diciendo que “estamos hartos de una administración a la que no le podemos hacer caso. El ejemplo, por desgracia, lo tuvimos el pasado 9 de febrero. Por la mañana el ministro Grande-Marlaska dijo en Algeciras que todo iba de maravilla y que estábamos ganando la guerra al narcotráfico; y unas horas después mataban en el puerto de Barbate a dos compañeros arrollados por una potente goma”.

Para Leal, comarcas gaditanas como el Campo de Gibraltar, “no van a poder prosperar por culpa del cáncer de la droga. Provoca la degeneración de una comarca entera. Por mucho que digan, se ha perdido el principio de autoridad, ha desaparecido, entre otras cosas porque el Estado no ejerce la labor de protección que debiera con sus ciudadanos. Y lo mismo ocurre en La Janda o la Costa Noroeste. Cada vez hay más narcolanchas entrando impunemente, por el Guadalquivir, por las playas de Cádiz, y no hay una solución. Estamos dejados de la mano de Dios y no nos dan medios suficientes para combatir. Nos venden que vamos a tener unas lanchas magníficas, las más rápidas del mundo, y ahora resulta que sirven para pasear con la familia pero no para perseguir a los narcos”, concluyó.

Jucil lamenta que patrulleras como la Flumen o la Corneja se encuentren atracadas en sus bases de Algeciras y Huelva resepctivamente, sin poder servir de apoyo al Servicio Marítimo de la Guardia Civil. La Río Iro, la última en llegar a la base de Puntales, también está pendiente de una reparación por una avería menor.