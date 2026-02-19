Los afectados en Cádiz por el tren de borrascas podrán solicitar ayudas desde este viernes

Las ayudas para paliar los daños de las borrascas en Andalucía y Extremadura entran en vigor desde este viernes, 20 de febrero, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto que movilizará más de 7.000 millones de euros. La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha señalado este jueves que la provincia de Cádiz será una de las más beneficiadas por este paquete de medidas, ya que todos sus municipios, 45 en total, han sido declarados zonas afectadas por una emergencia de protección civil.

El decreto prevé ayudas dirigidas a familias y hogares para más de las 12.400 personas que fueron desalojadas por los fenómenos meteorológicos registrados días atrás. En concreto, la compensación va a ser de 150 euros por persona y por día, que será compatible con otras ayudas, como la de los daños en las viviendas. Al respecto, Blanca Flores ha precisado que la mayoría de los evacuados durante el tren de borrascas, más de 7.000, eran gaditanos. Por ello, ha añadido, en torno a un 50% del presupuesto destinado a subvenciones directas recaerá en manos de los afectados de Cádiz.

Sobre cómo y cuándo solicitar las ayudas contempladas en el Real Decreto Ley de medidas para paliar los efectos del temporal, Blanca Flores ha avanzado que podrán tramitarse desde este viernes, 20 de febrero, y hasta el próximo 31 de mayo. Así, ha señalado que la gestión podrá realizarse mediante diferentes cauces: de una parte, en la propia sede de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz de manera presencial; de otra, a través de una aplicación "en la que se está trabajando" para pedir las ayudas de manera telemática.

Asimismo, la subdelegada ha adelantado que la próxima semana celebrará una reunión con los alcaldes de los municipios gaditanos afectados por el temporal para conocer y solucionar las posibles dudas que pudieran surgir al respecto. Además, personal propio de la Subdelegación se trasladará a las localidades para facilitar los trámites para la concesión de subvenciones.

"Queremos que la reconstrucción sea rápida y tenemos tres meses para que nadie se quede atrás", ha aseverado Flores.

En el apartado de medidas para el comercio, el pueblo de Grazalema se beneficiará de una subvención extraordinaria que alcanzará a cualquier tipo de actividad. El real decreto contempla un presupuesto de 120 millones de euros en ayudas directas a los negocios que han registrado pérdidas y daños por las inundaciones. Los beneficiarios son autónomos, empresas de hostelería, hospedaje y comercio minorista. Ahora bien, en el caso de Grazalema, esas ayudas directas abarcan un espectro más amplio que alcanza a "cualquier tipo de actividad", ha reiterado Flores. Los municipios de Dúdar (Granada) y Benaoján (Málaga) también se verán beneficiadas por esta medida extra.

Ayudas para los ayuntamientos

El decreto establece que se cuadriplicará el importe de las indemnizaciones que establece la ley para las personas afectadas por daños personales, daños materiales en viviendas y enseres. En el caso de una familia de cuatro miembros que hayan pasado diez días fuera de su hogar podría percibir una ayuda directa de 6.000 euros, según el Gobierno.

Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, van a estar exentas de tributación en el IRPF al igual que el de impuestos de sociedades para las empresas. Tampoco computarán a la hora de recibir el ingreso mínimo.

Un segundo apartado son ayudas para ayuntamientos, con un total de 2.000 millones de euros que se transferirán a los municipios para afrontar la reparación de infraestructuras municipales afectadas por lluvias e inundaciones. Se trata de una transferencia y no un préstamo, por tanto, es un dinero que los ayuntamientos no tendrán que devolver.

La ayuda contempla que el Gobierno anticipará y financiará el 100% de los daños de los municipios afectados y permitirá que se pueda utilizar el superávit del 2025 para que se pueda emplear en inversiones que vayan a resarcir los daños provocados por la borrasca.

Asimismo, se flexibilizará la regla de gasto de las comunidades autónomas y corporaciones locales afectadas y se pondrá en marcha un Plan de Empleo de 50 millones de euros que irá dirigido a los ayuntamientos afectados.

Medidas fiscales

El tercer apartado de medidas fiscales, se incluirá la exención del pago del IBI y la reducción en el impuesto sobre actividades económicas para el 2026, cuando afecten a inmuebles dañados por las borrascas e inundaciones.

Además, se incluye una reducción de módulos del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada. El Gobierno estima que este conjunto de medidas y de exenciones fiscales va a suponer un ahorro para los contribuyentes de unos 350 millones de euros.

Otra línea estará dirigida a la Seguridad Social. En esta categoría, se contemplan la prestación por cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de mayo; ERTE por fuerza mayor para los trabajadores afectados, con exenciones en la cotización para las empresas; aplazamiento y moratoria en el pago de las cuotas a la Seguridad Social; protección para el desempleo para las empleadas del hogar; y reducción de 35 a un mínimo de 5 jornadas reales cotizadas para el acceso al subsidio por desempleo a los trabajadores agrarios eventuales.

El cuarto eje de las ayudas contempla recursos para la agricultura y sector pesquero, que se verá beneficiado con más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para titulares de explotaciones que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de las zonas afectadas; y ayudas de 10 millones de euros para armadores de buques de pesca, cuyo puerta base esté en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva.

Igualmente, se destinarán 600 millones para la reparación de caminos rurales o infraestructuras asociadas y 163 millones para la reparación de estructuras de vías y ferroviarias de titularidad estatal por parte del Ministerio de Transportes.

Por último, en el apartado de ayudas al comercio, se acompañan de unas subvenciones para la hostelería y comercio minorista de zonas afectadas de un importe de 120 millones y líneas de financiación ICO de 100 millones de euros para daños agrarios de borrasca y para las indemnizaciones correspondientes al consorcio de seguros.