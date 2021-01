UGT-Cádiz plantea movilizaciones en Airbus a partir del 18 de enero

UGT-Cádiz plantea retomar las movilizaciones en Airbus a partir del 18 de enero. El sindicato se opone a la oferta de la empresa de trasladar de forma voluntaria y temporal a medio centenar de montadores de Puerto Real a las plantas de Sevilla, dedicadas al negocio militar.

"Es un paso más en el desmantelamiento y deslocalización de la planta gaditana que persigue la dirección de Airbus", ha señalado el secretario general de la federación de Industria de UGT (FICA) en Cádiz, Antonio Montoro, que se ha preguntado sobre su efecto en la industria auxiliar.

Montoro recordó la semana de encierro de los delegados de UGT y CGT en la planta el pasado mes de diciembre, que culminó con una concentración en Cádiz en defensa de la industria. "Estos traslados que pretende hacer Airbus desgraciadamente nos da la razón de cuáles son las interrupciones de la compañía", ha indicado el responsable de industria de UGT-Cádiz, que ha criticado a "los, otros sindicatos siguen mirando para el lado contrario de la realidad".

Airbus ha planteado a los trabajadores de Puerto Real el traslado de medio centenar de montadores a las factorías de Sevilla de la división militar. La medida es voluntaria y se aplicaría hasta final de año, ofreciendo a los interesados una ayuda de 200 euros, las mismas condiciones que se aplicaron hace unos meses en el CBC de Puerto Real, según ha indicado este miércoles el comité de empresa en un comunicado que suscriben CCOO, UGT y ATP.

El órgano de representación de los trabajadores rechaza la propuesta al considerar que las condiciones planteadas no se ajustan al convenio colectivo, que en su opinión, debe ser aplicado "mientras no concluya el proceso de negociación del plan industrial actualmente en curso". "La empresa no puede sustituir la aplicación del convenio por 200 euros al mes, que vulneran claramente los desplazamientos", ha indicado el comité.