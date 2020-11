Suspendido por segunda vez el juicio por el caso de los Aceites de Puerto Real

El juicio a Maribel Peinado, ex alcaldesa de Puerto Real por el extinto Partido Andalucista y ex vicepresidenta de la Diputación de Cádiz, por el conocido como caso de los Aceites Usados se ha suspendido por segunda vez.

En un principio, estaba previsto que la vista oral arrancase el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Cádiz, pero, finalmente, ha sido cancelada. La Fiscalía ha solicitado la suspensión porque el Ayuntamiento de Puerto Real figura en la causa -a petición de la acusación particular ejercida por Geregrás- como responsable civil subsidiario; sin embargo, al Consistorio puertorrealeño no se le ha dado traslado de dicha petición, por lo que no ha presentado ni formalizado su escrito de defensa. Con objeto de subsanar este error, la Fiscalía ha pedido la suspensión de la vista y la juez encargada de juzgar el caso, la magistrada Esther Burgos, así lo ha acordado.

Ésta era la segunda vez que se señalaba una fecha para celebrar el juicio del caso de los Aceites. La primera vez fue en abril de 2019, si bien en esa ocasión también se tuvo que aplazar a causa de la situación de emergencia sanitaria del Covid-19 y la declaración del primer estado de alarma, que supuso la reducción de la actividad jurídica a los servicios mínimos esenciales.

La Fiscalía pide para la ex regidora puertorrealeña y para seis de los ediles que formaban parte de la Junta de Gobierno Local de Puerto Real durante la legislatura 2011-2015 ocho años de inhabilitación para cargo electo como responsables de un delito de prevaricación.

Este caso nació a partir de la denuncia de la Asociación Nacional de Gestores de Residuos y Subproductos de Aceites y Grasas Comestibles, Geregrás, colectivo que consideró que la firma del convenio que Peinado suscribió con la empresa Biouniversal, S.L. para la recogida de aceite usado en Puerto Real impedía que el resto de empresas debidamente autorizadas pudiesen trabajar en la localidad.

Maribel Peinado ya fue condenada a dos años y medio de inhabilitación en junio de 2018 por no proporcionar información a la oposición. A los pocos días de hacerse pública la condena, la ex alcaldesa de Puerto Real decidió dimitir de su cargo como vicepresidenta segunda de la Diputación de Cádiz. Unas semanas más tardes, en julio de 2018, Peinado renunció a su acta de concejal en Puerto Real. Formaba parte entonces de la oposición.