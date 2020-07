Sindicatos médicos y de enfermería, a la gresca por la Atención Primaria

El 52% de los médicos fallecidos por la pandemia de Covid-19 en España trabajaban en la Atención Primaria. Estos profesionales sanitarios, al pie del cañón desde el inicio de la crisis y hasta el momento actual, tienen una importancia capital que es fácilmente identificable si atendemos a las estadísticas. La Atención Primaria ha detectado hasta el momento el 85% de los casos de coronavirus, y en un momento en que los rebrotes están a la orden del día, con grandes núcleos urbanos retrocediendo a fases iniciales de la desescalada, todavía se antoja más vital su labor.

Pese a esto, en la última semana se ha producido un crudo enfrentamiento entre los médicos de Atención Primaria y el Sindicato de Enfermería (Satse), que en repetidas ocasiones ha censurado la que considera excesiva bunkerización de este servicio y cuyos dirigentes nacionales llegaron a tildar de “meras llamadas telefónicas” el cribado de los pacientes por parte de los doctores.

Las acusaciones desde Satse tuvieron una rápida respuesta por parte de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Según esta organización “su malintencionada versión de la realidad que hoy sucede en los Centros de Salud de las distintas Comunidades no obedece más que a un afán de protagonismo desmesurado y a un desconocimiento total de la actividad que los Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria vienen desarrollando. Denominar mera llamada telefónica al hecho de cribar telefónicamente a los pacientes para evitar, por su seguridad y la de todos los miembros del equipo incluidos enfermeros y enfermeras, un desplazamiento innecesario al Centro de Salud que les ponga en riesgo, es una clara manifestación de menosprecio a la labor que venimos realizando y que no es más que cumplir con nuestra obligación como profesionales responsables que cuidan de la salud de su población”, indicaron a través de un durísimo comunicado.

El 85% de los casos de Covid-19 lo detectan los médicos de la Atención Primaria

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos entiende que la organización actual de funcionamiento de los centros de salud es la adecuada. “Y así debe seguir funcionando –aseguran– para asistir las necesidades de nuestros pacientes y asegurar su protección. No podemos admitir falsas afirmaciones y exigimos una rectificación inmediata ante unas declaraciones que nos acusan de no valoración presencial y escasa atención domiciliaria a nuestros pacientes”.

La Confederación adelanta que no va a “tolerar que un sindicato que representa a una determinada categoría de profesionales sanitarios decida cuándo es el momento de volver a la total normalidad, con la reapertura de centros y consultorios que no cumplen con la seguridad necesaria, por encima de las recomendaciones de los expertos y las instrucciones de los directivos responsables. A la hora de la verdad y ante un posible rebrote, desde esta confederación esperamos que no participen en la toma de decisiones, por el bien común”.

“Resulta indignante –aseguran– que se pueda dañar la imagen de los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria que lo han dado todo, con falsas declaraciones, sin impunidad, y a la par, aprovechar la ocasión para pedir mecanismos de compensación laboral y retributiva y aumento de plantilla de enfermería, basándose en su “ excepcional contribución a garantizar la atención y cuidados en óptimas condiciones de seguridad, confianza y cercanía hacia los pacientes”, atributos propios de los facultativos de Atención Primaria que vienen desarrollando toda la vida.

“Este último argumento pone realmente de manifiesto los verdaderos intereses de las declaraciones de Satse, retribuciones y plantillas, y demuestra su desinterés real por el bien de la población y de los profesionales incluidos aquellos a los que dice representar”, concluyen desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.