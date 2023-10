Ruiz Boix valora como un éxito los nuevos encargos de aviones a Airbus

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha valorado el éxito de Airbus por la consecución del nuevo encargo de United Airlines de 60 aviones al que se suma el contrato de KLM-Air France para la construcción de 50 aviones A350 con posibilidad de ampliación a 40 unidades y que se añaden a las últimas compras de 500 aviones para IndiGo. "Una cartera de pedidos en crecimiento imparable y que extiende en el horizonte de una década la carga de trabajo en las factorías de la Bahía de Cádiz", ha asegurado felicitando a los trabajadores y a los sindicatos por "crear marca" y contribuir a la generación de empleo y de desarrollo económico en la provincia.

Ruiz Boix lo ha atribuido también al apoyo férreo que el Gobierno de España ha prestado a Airbus y el sector aeronáutico, desde medidas como el PERTE, préstamos para proyectos internacionales, hasta el reciente paquete aprobado en Defensa del gasto de más de 6.000 millones con inversiones hasta 2037. Ha recordado el líder del PSOE que el Gobierno siempre garantizó que no habría pérdida de puestos de trabajo tras la fusión de las plantas y destaca las enormes perspectivas que acoge el proyecto Airbus Cádiz donde además se sumarán 20 personas a la plantilla en las próximas semanas y la previsión es llegar a 2025 con unos 800 trabajadores en Cádiz.

Superado ya el parón por la pandemia, el secretario general se ha congratulado no solo de "la buena marcha" de la compañía gaditana del consorcio europeo sino del "generoso impacto" que todas estas operaciones tendrán sobre la industria auxiliar de la Bahía, y en este sentido, ha recordado que "el origen de Alestis es el A350, es su columna vertebral pues fue creada esta empresa en torno a ese avión, abarcando la fabricación a todos los niveles (ingeniería, desarrollo, fabricación, montaje y entrega final) de la Panza (Belly Fairing) así como de la Sección 19.1 del Cono de Cola". "Aumentar exponencialmente la cartera de pedidos asegura el mantenimiento de una cadencia de fabricación adecuada", ha señalado Ruiz Boix, que también tiene puesta sus esperanzas en todo el potencial que se puede desarrollar en torno a la planta de Puerto Real y la apuesta tecnológica del sector aeronáutico. Un centro 4.0 que está llamado a ser un gran espacio para la innovación e investigación del sector aeronáutico y podría ser también para el naval, y, en ese sentido, ha reclamado a la Junta que igual que colaboran en las reuniones desde el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, se sume el Centro de Fabricación Avanzada ahora en instalaciones provisionales de Navantia.

Por último, Ruiz Boix ha contrapuesto la gestión brillante del Gobierno de España en la consolidación de los sectores estratégicos de la provincial con el fracaso de las políticas activas de empleo de la Junta "que arrastran a la provincia de Cádiz a un paro sangrante". "Cuesta mucho sacar a Cádiz del furgón de cola, pero desde luego si no hay planes especiales por parte del Gobierno andaluz y no sabemos a qué dedica los que se aprueban en PGE, así es muy difícil", ha asegurado al tiempo que ha advertido de que "la Diputación, aún sin tener competencias, también puede hacer mucho por la provincia con planes de empleo como los que hemos venido sufragando durante los últimos años, así que esperamos que no suceda con ellos como con el remanente y se sigan financiando planes locales de empleo a todos los municipios sin distinción por el color politico del ayuntamiento”.