Un vecino de Rota gana el sueldazo de la ONCE, que reparte 1.560.000 euros en el municipio

Un vecino de Rota va a recibir 300.000 euros al contado y un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años que suman un total de un millón y medio de euros. El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo ha dado su mayor premio en la localidad roteña, con cuatro cupones premiados, entre ellos el de la serie con el mayor premio.

La fortuna la ha dado José Miguel Izquierdo, que tiene su punto de venta ubicado a las puertas de una frutería en la calle Mancomunidad del Bajo Guadalquivir del municipio roteño. Izquierdo vendió cuatro cupones premiados, tres de ellos agraciados con 20.000 euros cada uno y la serie premiada con el mayor de los premios que ofrece la ONCE los fines de semana, por lo que ha repartido un total de 1.560.000 euros.

Izquierdo Esquiviel es vendedor de la ONCE desde 2016 se mostraba encantado esta mañana. “Yo sé lo que es que toque un premio porque en 1991 me tocaron dos millones y medio de pesetas con el cupón y tenía ganas de dárselo a mis clientes –comentaba-. Es una satisfacción muy grande porque eso además anima las ventas y más en esas fechas. A alguno le he arreglado la vida para los próximos 20 años”, decía antes de darse una vuelta por su calle para ver si encuentra al afortunado del Sueldazo. “Ahora también quiero dar el del Sorteo de Navidad, que para eso estamos”, concluye animado.

El sorteo de este domingo, 8 de diciembre, estaba dedicado a la Inmaculada, patrona de Infantería, y ha dejado otros 200.000 euros entre las localidades malagueñas de la Serranía de Ronda, Almargen y Teba, y otro cupón premiado también a las cinco cifras con esa cantidad se vendió en Huércal Overa (Almería) Por lo que en total, este sorteo ha repartido 1.780.000 euros entre las provincias de Almería, Cádiz y Málaga. El resto de premios de este sorteo se han repartido entre Cataluña, Madrid, Murcia y La Rioja.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Para el próximo viernes, 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, patrona de las personas ciegas, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 10 millones de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizado