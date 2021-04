“Reabrir las fronteras provinciales no implica poder abrir ya los hoteles”

La hostelería gaditana mira de reojo la posibilidad de que esta semana la Junta de Andalucía decida rebajar las medidas anticovid y, entre otras cuestiones, apruebe el final de la prohibición del paso libre entre las provincias en la región.

El descenso en los contagios por coronavirus, en una cuarta ola muy alejada de los nefastos datos provocados por las dos anteriores, anima a la administración regional a levantar, presumiblemente, una medida que se adoptó a mediados de enero pasado y que provocó críticas radicales en todo el sector turístico.

Este buena noticia, que los empresarios hoteleros y hosteleros no niegan, se ve en todo caso con relativo escepticismo tras los "palos" que, dicen, han recibido en los últimos meses. Además, se asume que esta decisión no va a ser la panacea para los hoteles, tras un año inmersos en una profunda crisis, con muchos de ellos cerrados desde hace meses. Se tiene claro que, de un día para otro, no van a llover las reservas.

Otra cosa es la hostelería, aunque en este caso se afirma que no basta con la apertura. Es esencial incrementar los horarios de apertura.

"Reabrir un hotel es muy complicado, y más tras meses de cierre. No se puede hacer de un día para otro. Y no van a abrir por el hecho de que se levanten los cierres de las comunicaciones entre las provincias. Necesitan una previsión de ocupan suficientes y conseguir que la clientela vuelta a viajar", destaca el presidente de Horeca, Antonio de María, que evidencia que aún hay muchos hoteles cerrados, especialmente en las ciudades costeras y que hay casos como Jerez donde uno de sus grandes equipamientos, de 5 estrellas, no abrirá hasta final de mes. En Cádiz capital, más allá del Hotel Playa ya de nuevo en funcionamiento, siguen cerrados otros cuantos.

En cuanto a la hostelería, Antonio de María reconoce que "todo lo que se quite en cuanto a ataduras es bienvenido, pero junto a la libertad de viajes es esencial incrementar los horarios de bares y restaurantes, que hoy se limitan sólo a los servicios de almuerzo. Es esencial que al menos se les permita abrir hasta las once y media de noche. Y si es hasta las doce o la una de la madrugada, pues mejor".

Y lo mismo pasa con las discotecas "que pueden funcionar como hostelería".

Para el presidente de los empresarios gaditanos del sector "hemos sufrido en estos meses una dinámica (por parte de la administración regional) de cuanto menos, mejor. Menos horario, menos aforo... Y encima sin compensarlo con un solo euro".

Reclama, una vez más rotundo Antonio de María, que "la administración debe de dejar de prohibir todo a la hostelería y de culpabilizarla. En Alemania llevan dos meses cerrados los bares y restaurantes y, sin embargo, los contagios siguen creciendo".

"Si fuésemos los causantes, serían los camareros los que estarían ya contagiados, porque ellos están en contacto diario con los clientes, y no es así. Lo malo es que desde la Junta se está en la negación automática, instalados en la comodidad del no, lo cual resulta increíble".

El próximo jueves los empresarios gaditanos mantendrán un encuentro con el secretario general de Turismo de la Junta. Evidentemente se volverá a aprovechar esta reunión para trasladar la situación extrema del sector, la necesidad de recibir de forma urgente ayudas que les permitan llegar, al menos, hasta la temporada estival. Y la necesidad también de ampliar horarios.

"Hay cuestiones inexplicables, como que en el sector hotelero, donde las ayudas a las camas de hoteles y a las de apartamentos se limita a una sola a aquellos empresarios que disponen de la doble modalidad. Parece que no se dan cuenta de la relevancia esencial que para la economía de Andalucía tiene este sector", se lamenta Antonio de María.

"Con el aumento de vacunados, junto a los ya inmunizados, en verano ya deberíamos de tener una situación como en Gibraltar o Israel", concluye.