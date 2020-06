Rafael Contreras ya es historia en Airtificial. El consejo de administración acordó este jueves el nombramiento del hasta ahora vicepresidente, Rafael Suñol, como nuevo presidente en sustitución del fundador de Carbures, que seguirá vinculado a la compañía como consejero y accionista, tal y como había anunciado la pasada semana.

Enrique Sanz asumirá la dirección ejecutiva en calidad de consejero director general, una prueba de que Black Toro Capital, principal accionista de Airtificial, mantiene su implicación en la compañía. Sanz, que ya era consejero de Airtificial, es el director de Operaciones de Black Toro Capital y sustituyó a Iván Contreras -primo de Rafael Contreras- como CEO de Torrot, otro de los negocios ajenos a Airtificial en los que este fondo de capital riesgo participa y que abandonó el proyecto de abrir una planta en Cádiz.

El refuerzo en la cúpula se completa con el fichaje de José Antonio Iturriaga como consejero independiente. Iturriaga es un experto financiero especializado en reestructuraciones y conocido en Andalucía por ser uno de los administradores que nombró el FROB tras la intervención de Cajasur en 2010.

José Iturriaga, fue inspector del Banco de España entre 1984 y 1989, cuando saltó al sector privado y fue nombrado director de Auditoría Interna del Banco Zaragozano. Presidente del Instituto de Auditores Internos entre 1999 y 2004, dirige en la actualidad su propia consultora.

Ampliación de capital

La compañía también ha desvelado nuevos detalles de la ampliación de capital que llevará a la junta de accionistas de la próxima semana. Finalmente, los principales accionistas garantizarán de forma "íntegra" la suscripción del primer tramo de la operación, de 15 millones de euros, y que se emitirá a un precio de 0,09 euros por título, lo que supone una prima del 80% respecto al precio marcado este jueves por los títulos en el Mercado Continuo de la bolsa de Madrid. El segundo tramo, de cuatro millones de euros, consistirá en una capitalización de una deuda de la compañía con Anangu, uno de sus acreedores.

El relevo de Contreras pone el colofón a una trayectoria turbulenta en Airtificial, empresa por la que en apenas un año han pasado tres consejeros delegados –Borja Martínez-Laredo, sustituido por Javier Martín, quien a su vez dio paso a los tres meses de su nombramiento al hasta ahora vicepresidente ejecutivo, Rafael Suñol–.

Una nueva etapa

“Arrancamos una nueva etapa, un nuevo proyecto, con una estructura operativa de la compañíareforzada. A partir de una cúpula de gestión más fuerte y una estructura más eficiente y ajustadaa los activos clave para operar, Airtificial dispone de las palancas necesarias para impulsar uncrecimiento consistente. Tenemos un gran futuro por delante”, ha señalado Suñol en un comunicado . “Quiero agradecer la confianza que el consejo de administración ha depositado en mí al nombrarme presidente, cargo que conlleva la gran responsabilidad de darle un nuevo impulso a la compañía”, ha añadido.

Por su parte, Rafael Contreras considera que ha llegado el momento de dar un nuevo paso en su trayectoria profesional. “Como cofundador de la pequeña start up creada en Cádiz que dio origen a Airtificial, considero que he recorrido todo el camino a recorrer para un emprendedor al frente de una compañía, hasta el último paso de llevarla a cotizar al mercado continuo”, ha afirmado el ya ex presidente.

Airtificial se centrará ahora "en reforzar sus sectores estratégicos como son la inteligencia artificial, con la robótica colaborativa y las estructuras sensorizadas; el área de movilidad, con la aeronáutica, tanto de aviación civil como de defensa, y la automoción; así como su actividad en infraestructuras deobra civil", según indica el comunicado.

La compañía presentó el pasado mes de febrero unos resultados que arrojan unas pérdidas de 34,7 millones de euros en 2019, su primer año fiscal completo tras la fusión entre Carbures e Inypsa, a finales de 2018. La empresa achacó los números rojos “a la dotación de provisiones extraordinarias durante el ejercicio”, en clara referencia al ejercicio de realidad que realizó en el primer semestre, cuando provisionó 25 millones por el ajuste del valor en libros de varios activos, y reservó otros 3,2 millones por el impacto de una sentencia adversa en los tribunales de Nueva York.