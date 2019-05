UPLBA Puerto Real se marca como objetivo la creación de nuevas plazas de Policía Local

El sindicato policial UPLBA de Puerto Real (Unión de Policía Locales y Bomberos de Andalucía), ha celebrado su congreso cuatrienal donde se han expuesto los resultados de las gestiones que ha venido desarrollando en los últimos años, y en el que se marcaron las prioridades y necesidades del colectivo.

Según se acordó en el congreso celebrado en la ciudad, el sindicato trabajará para lograr la creación de nuevas plazas de Policía Local en Puerto Real- "Las últimas plazas fueron convocadas hace más de trece años y el déficit de policías es de 24 agentes", asegura el sindicato.

No obstante, recuerdan que el actual equipo de gobierno municipal está ultimando las gestiones necesarias para la publicación de once plazas de policías y dos de oficiales, que vienen a oxigenar una plantilla escasa. Sin embargo, recuerdan que estos nuevos agentes tras aprobar las pruebas de acceso, acudirán a la academia policial, por lo que no se espera que puedan prestar servicio hasta mediados de 2020.

A este Congreso acudió invitado Francisco Rama, Secretario General del UPLB-A que informó a los asistentes sobre las novedades sindicales a nivel nacional y regional.