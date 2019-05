Dos años sin saber el paradero de Raquel Pozo

Dos años lleva la familia de la puertorrealeña, Raquel Pozo García, sin saber nada de su paradero. Dos años de búsqueda incansable y de incertidumbres. ¿Qué le pasó a Raquel? ¿Dónde fue el 15 de mayo de 2017?, preguntas sin respuestas que cada día se hacen Luis Pozo y Bernarda García, los padres de Raquel, que desde entonces no se separan de la casa en la que ella vivía “por si regresa en algún momento o alguien llama por teléfono”.

A la joven se la ha tragado la tierra. Nadie la ha visto desde que el 15 de mayo de 2017, cuando tenía 35 años, fue a casa de sus padres a comer, se despidió de ellos con normalidad, y hasta el día de hoy. 746 días después de ese momento, sus padres dicen exactamente lo mismo: “Estamos desesperados porque no hay ninguna señal de ella. La policía dice que la está buscando pero nosotros no sabemos absolutamente nada”.

Su padre, Luis Pozo, llama día sí y día también a la Policía Nacional para ver si hay novedades. “Siempre me dicen lo mismo, que cuando tengan noticias nos avisarán, pero ese día no llega”, lamentan. En todo este tiempo no ha habido movimiento en su cuenta corriente, tampoco ha sacado la medicación del tratamiento que la joven tomaba ni hubo movimientos en sus redes sociales o teléfono.

La familia no entiende nada. Son conscientes de que Raquel había tenido algunos problemas con las adicciones pero no en el momento en el que desapareció. “Entonces estaba bien y muy encima de nosotros, llamando continuamente para ver como estábamos y no se despegaba”.

Lo que más preocupa es que haya desaparecido perdiendo el contacto con su hijo. Una señal para la familia de Raquel de que “algo le ha tenido que pasar”. Sus familiares no cesan en la búsqueda y han realizado muchos recorridos por localidades de Puerto Real y Sevilla por si se encontrasen con ella, pero nunca hubo suerte. “Hay quien dice que a lo mejor ha ido a Marruecos, pero si hubiese entrado en el país la policía lo sabría y nos dicen que no. Ya es que no sabemos dónde mirar”.

La familia cuenta con la colaboración de Asociación Española de ayuda y Difusión de casos de Personas Desaparecidas (SOSDesaparecidos), que ha activado una alerta de búsqueda ella. Raquel Pozo García desapareció en Puerto Real el pasado 15 de mayo de 2017. Tenia entonces 35 años (ahora 37), mide 1,65 m. de altura y pesa entre 65-70 kilos. Tiene el pelo largo y liso de color castaño y en el momento de la desaparición llevaba unas gafas con montura de color blanco. Tiene dos tatuajes, uno en la espalda con la imagen de un delfín y otro en la mano con el nombre de ‘Dani’.

