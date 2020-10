No habrá despidos forzados en las plantas de Alestis en la Bahía

Las plantas de Alestis en la Bahía de Cádiz (Puerto Real y El Puerto) no sufrirán despidos traumáticos en sus plantillas. Es el acuerdo al que se llegó en la madrugada de este jueves en otra maratoniana reunión entre los representantes de los trabajadores y la compañía.

Se ha alcanzado un pre-acuerdo que tendrá que ser ratificado por los trabajadores en tres asambleas que se van a celebrar por turnos: dos este jueves (tarde y noche) y mañana viernes por la mañana. El acuerdo ha sido complicado ya que hubo cierta controversia en el número de personas que se habían acogido a las medidas que acordadas para evitar el ERTE, que se había ampliado hasta la tarde del martes, pero que aún después de cerrarse el plazo siguió recogiendo más solicitudes de trabajadores.

Lo más importante es que no habrá despidos ni en Puerto Real ni en El Puerto, aunque no se podrán evitar en otras plantas como la de Sevilla o Vitoria. En la Bahía, la mayoría de trabajadores que no se han acogido a las medidas se verán afectados por un ERTE que se prolongaría hasta el 2021 en función de cómo se vaya recuperando el sector, y que afectaría principalmente a Puerto Real.

Se ha conseguido reducir en 211 las 585 extinciones planteadas inicialmente por la empresa. El ERTE se aplicará a 414 trabajadores que, de forma rotativa, irán cubriendo 140 puestos que también han sido reducidos de las extinciones.

Pese a ello, CC.OO, que ha estado participando en las negociaciones, ha dejado claro que “aunque estamos satisfechos no podemos hacer una valoración positiva puesto que, lamentablemente, habrá salidas forzosas a 31 de diciembre de un máximo de 85 personas”.

El sindicato deja claro que "hemos intentado mejorar todos los aspectos para que las salidas sean lo menos traumáticas posible y estos trabajadores percibirán una indemnización de 25 días por año trabajado, y 14 mensualidades y un mínimo de 10.000 euros. La salida va a afectar de manera importante a personal con poca antigüedad en la empresa”.

De otro lado, se deja abierta la puerta a que a 30 de septiembre de 2021 puedan salir 65 empleados más, “siempre que no existiera carga de trabajo”, aunque el sindicato confía en que “en este tiempo se haya corregido la situación de carga de trabajo actual y esa situación finalmente no se dé”.

Asimismo, en el acuerdo se respeta la bolsa de recolocaciones tanto para las excedencias como para las bajas incentivadas por orden de adscripción, que ya se consiguió anteriormente. CCOO confía que se pueda revertir la situación en el momento en que se recupere la carga de trabajo y ha explicado que la Comisión de Seguimiento que se ha creado, “estará muy pendiente de la reincorporación de los compañeros y compañeras que han tenido que salir de manera forzosa”.