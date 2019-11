Este jueves han continuado las protestas convocadas por los sindicatos en diferentes hospitales de la comunidad autónoma, que en Cádiz se han llevado al Hospital Clínico Universitario de Puerto Real. Protestan por las bajas y permisos de profesionales sin cubrir, reducciones de jornadas, jubilaciones y la falta de material y recursos, entre otras demandas. También para exigir al Gobierno andaluz que cumpla sus promesas de cobertura del 100% en las bajas del SAS. “Moreno Bonilla estamos sin plantilla”, gritaban a las puertas del centro hospitalario.

En la protesta han participado representantes sindicales de CC.OO, UGT, SATSE, CSIF, USAE, USO y SMA. A ellos se han unido otros colectivos como la Marea Blanca Gaditana, y todos han coincidido en lo mismo: “Esta situación ya no se puede soportar más”.

Cristina Barra, delegada Sindical de SATSE en el Hospital de Puerto Real, hizo hincapié en las sustituciones. “No se están cubriendo las bajas laborales que, en concreto en el Hospital de Puerto Real, están entre un 40 y un 50%, e incluso se están denegando sustituciones por prestación de riesgo en el embarazó”, matizó. Todo eso se traduce, tal y como manifestaron los sindicatos, en un incremento del excedente horario que tiene los profesionales “a los que se les piden favores, trabajan en sus días libres o doblan turnos, provocando un cansancio y estrés laboral que repercute directamente en la calidad del servicio”.

En eso coincidió Inmaculada Quiles, delegada Sindical de CSIF en el Hospital de Puerto Real. “Si no hay profesionales motivados, estimulados y bien remunerados la calidad asistencial no es la adecuada y eso nos preocupa mucho. Si faltan médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios la calidad no puede ser la que los pacientes demandan”.

Otra consecuencia que señalaron es que la falta de personal es uno de los motivos por los que están aumentando las agresiones a los profesionales sanitarios, e incluso hablaron de “estudios recientes que dicen que una plantilla deficiente acaba aumentando la morbimortalidad de los pacientes ingresados”

Por su parte, José Luis Maiztegui, responsable de negociación colectiva de CCOO Cádiz, denunció que “el 1 de octubre al SAS se le ocurrió no renovar la mayoría de contratos y nos engañó cuando dijo que los que sí renovaría serían por seis meses cuando sólo los han hecho por cuatro. Lo que pedimos es que se cumplan los ratios establecidos en las plantilla y que se invierta, porque esto no es cuestión de buenas voluntades sino de poner dinero encima de la mesa”.

Este jueves, además de en Puerto Real, se han celebrado concentraciones en hospitales de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga, y van a continuar “mientras que el SAS no cambie sus políticas de contrataciones”. Está previsto que la semana que viene, el 21 de noviembre, se celebre en el Hospital Punta de Europa de Algeciras, a las 11:00 horas.