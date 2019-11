El PP asegura que la escuela concertada es el modelo "más rentable"

La subdelegada del gobierno en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares, la portavoz provincial del PP, Carmen Sánchez, y el portavoz de los populares en Puerto Real, Vicente Fernández, han mantenido una reunión con la dirección del Colegio Juan Pablo II – Santo Ángel de Puerto Real.

Tras el encuentro han realizado una férrea defensa la educación concertada, diciendo que se justifica desde la libertad y no desde la rentabilidad. El portavoz de los populares en la Villa cree que hay “manipulación” cuando se acusa a la escuela concertada de detraer dinero a la escuela pública. “Desde un punto de vista puramente económico la escuela concertada es el modelo más rentable para el erario público, de ahí que no entendamos el ataque que está recibiendo si no es por una cuestión ideológica. Nos preocupa que se intente asfixiar la libertad de elección de la ciudadanía con falsos argumentos y que con ello la escuela pierda pluralidad”, dice Fernández.

El popular, dice basarse en el informe anual de datos y cifras del curso escolar 206-2017, para asegurar que el coste total por alumno en los centros públicos es de 6.940 euros de media, mientras que en el caso de un centro concertado, la Administración financia prácticamente la mitad de esa cifra, quedándose por debajo de 2.900 euros.

Además, añade que los centros concertados reciben de la Administración una parte de los gastos generales del centro, sin llegar a completarlos, así como el salario del personal docente mediante el sistema de pago delegado, “si bien tanto la ratio profesor/alumno como el salario del profesorado son inferiores a los de la pública”. Ese es el motivo por el que, según Vicente Fernández, “los centros se ven obligados a solicitar aportaciones voluntarias o a organizar otras actividades que contribuyan a sufragar el total de gastos del colegio. Con el módulo de concierto no se cubren todos los gastos”.

Consideran los Populares que se está haciendo “mucha demagogia” y que es “muy fácil enfadar a la sociedad” haciendo creer que “los colegios concertados cobran por partida doble: del Estado y de los padres”. Por ello, desde el Partido Popular denuncian la “emboscada encubierta” provocada por aquellos que “no quieren más que dirigirnos, como al ganado, hasta la granja que más conviene a sus intereses, a seguir su senda y someternos. Cuando coartas la libertad del individuo, tu credibilidad como garante del bienestar se desvanece”, concluyen.