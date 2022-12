El PSOE se rompe en San José del Valle a sólo cinco meses de las elecciones municipales

La agrupación socialista de San José del Valle se ha roto en el peor momento para los intereses de este partido, cuando apenas quedan cinco meses y seis días para la celebración de unas elecciones municipales fijadas ya para el 28 de mayo de 2023. De momento, en las últimas semanas se ha producido un rosario de bajas de militantes que roza la quincena de personas, una cifra nada desdeñable para una agrupación socialista que contaba con medio centenar de afiliados, más o menos.

Además, algunas fuentes vaticinan que en las próximas semanas puede haber otra docena de dimisiones más, un hecho que, de producirse, dejaría la agrupación del PSOE de San José del Valle con la mitad de miembros que tenía hasta ahora.

Todas estas dimisiones vienen motivadas por el rechazo al funcionamiento de una agrupación cuyo secretario general es el actual alcalde, Antonio González Carretero. Además, los dimisionarios muestran así su apoyo a las concejalas Vanesa Pérez y Yolanda Aceituno, amenazadas de expulsión por segunda vez por el regidor vallense y que no sólo se han dado ya de bajas como militantes del PSOE sino que además han pedido formalmente en el Registro del Ayuntamiento su pase al grupo de los ediles no adscritos.

En el pleno previsto para el próximo jueves día 29 se formalizará la renuncia de ambas a seguir en el Grupo Municipal Socialista tras muchos años de pertenencia al mismo. En concreto, Pérez es concejala desde 2011 y Aceituno desde 2015. Las dos superaban ya una década como militantes socialistas. En una carta enviada al alcalde el pasado lunes, las dos ediles dicen que se van por honestidad y transparencia, aseguran que en el gobierno local "la libertad de expresión es inexistente" y dicen sentir "vergüenza ajena" ante la actitud del regidor.

Asimismo, en sendos escritos remitidos a las dirección federal y provincial del partido y a la actual secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Ana Carrera, las concejalas ya ex socialistas aseguran que en los últimos meses se han vulnerado algunos de sus derechos fundamentales como, por ejemplo, el derecho al honor y a la dignidad, el derecho a la igualdad de trato y no discriminación y el derecho a la seguridad o de reunión, entre otros. Asimismo, reprochan a la dirección provincial que dirige Ruiz Boix que no se hayan pronunciado en el enftrentamiento abierto con el regidor vallense, algo que entienden que las han dejado en una situación de indefensión.

Pérez y Aceituno han adoptado la decisión de darse de bajas en el PSOE y pedir su pase al grupo de los no adscritos en el Ayuntamiento vallense después de que un Juzgado de Jerez decidiera recientemente el sobreseimiento de la denuncia abierta contra ellas por el alcalde por un supuesto delito de amenazas y coacciones contra él. Curiosamente aquella denuncia se ha vuelto en contra del regidor, que ahora está siendo investigado por supuesta apropiación indebida por este mismo Juzgado.