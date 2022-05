El PP achaca la bajada del paro "a las políticas reformistas" de la Junta

La secretaria general del PP de Andalucía, Loles López, ha achacado este miércoles el descenso del paro en la comunidad autónoma en abril --33.072 personas menos registradas en los servicios públicos de empleo-- a las políticas "reformistas" y de "bajada de impuestos" del Gobierno de Juanma Moreno, políticas que "funcionan", ha remarcado. Andalucía ha registrado el mayor descenso del paro en términos absolutos en abril, seguida de Madrid (10.931) y Baleares (7.575).

En declaraciones a los medios en su visita a la ciudad de Cádiz, donde van a empezar las obras de 60 viviendas protegidas en régimen de alquiler en Matadero Sur, en las que la Junta va a invertir 5,9 millones de euro, López ha subrayado que Andalucía "avanza" en políticas sociales, como las relacionadas con el acceso a la vivienda, y en "crecimiento económico".

En este punto, ha destacado que Andalucía bate "otra cifra récord en descenso del paro, "superando con creces la medida nacional". "Eso es porque las políticas del gobierno de Juanma Moreno, reformistas y de bajada de impuestos, funcionan", ha abundado la secretaria general del PP de Andalucía, que ha insistido en que, además de liderar el descenso del paro, Andalucía ha batido "records" en autónomos y en exportaciones.

Por otra parte, López ha criticado al secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, por "decir que la Andalucía de interior está subdesarrollada", unas declaraciones que la secretaria general del PP andaluz ha calificado de "demoledoras" y de "falta de respeto enorme a todos los que viven allí". "Uno tiene que querer muy poco a este tierra para escuchar lo que yo le he escuchado a Espadas", ha afirmado.

En este sentido, ha reclamado a Espadas que "pida perdón" y ha lamentado el "descaro que no conoce límite" de los socialistas andaluces. "Decir que eso se debe a la época franquista... ¿Ya se les ha olvidado que estuvieron 40 años gobernando en Andalucía. Qué poca memoria tienen para lo que les interesa", ha espetado. "Respeto al interior de Andalucía, que los datos del paro están ahí y son irrefutables", ha sentenciado Loles López, al tiempo que ha señalado que "me parece que lo que tristemente no le gusta al PSOE es que Andalucía avance y los datos sean positivos".