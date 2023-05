Médicos de INSS critican los cambios en la valoración de incapacidades de la reforma de las pensiones

La próxima entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de Marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento del nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, modifica el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, suprimiendo los Equipos de Valoración de Incapacidades yComisiones de Evaluación De Incapacidades (EVIs y CEIs, los conocidos como Tribunales de incapacidades) para la valoración de pacientes en Incapacidad Temporal de más de 365 días y menos de 545 días.

"Se traslada la competencia desde un órgano colegiado multidisciplinar a la individualidad de los Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social", han apuntado desde el Colectivo Mayoritario de Médicos Inspectores de la Administración de la Seguridad Social, destinados en puestos de Médicos Evaluadores de UMEVIs de Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Según señalan, ha sido una "modificación unilateral para la que no se consultó". "Pusimos en conocimiento por escrito la problemática que consideramos sobreañadida a ésta, ante las Direcciones Provinciales, Dirección General del INSS, Subdirección General de Coordinación de Unidades Médicas del INSS y Gabinete de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones mostrando nuestro total desacuerdo y rechazo a este cambio de competencias".

"Perjudica a los pacientes" y "no recorta los procesos"

"Consideramos que perjudica a los pacientes, porque pasan de ser valorados de forma colegiada, multidisciplinar con un sistema garantista, a una valoración individual con información sesgada (el Médico Inspector no dispone de datos no médicos como puesto de trabajo, evaluación de riesgos del puesto etc) de la que sí se dispone en los EVIs/CEIs (compuestos entre otros por otro médico inspector del INSS, inspector de trabajo e inspector médico de SPS), pasando a una valoración individual por parte de un solo médico inspector y con la carencia del resto de información no médica, en un plazo de tiempo reducido, haciendo que la información valorada en consulta pueda sesgarse y no interpretarse de una forma tan pluridisciplinar como cuando la valora el EVI/CEI", explican. Así, nuestro informe médico pasa de ser preceptivo pero no vinculante, como es ahora, a ser una resolución de alta directa.

Para el colectivo, este cambio no va a acortar los procesos de Incapacidad Temporal como celebra nuestra entidad "puesto que al carecer ahora de las revisiones y complemento de estudio que se realiza en EVI, así como el cambio en la responsabilidad de las resoluciones que ya no es de los EVI sino del médico inspector, los médicos del INSS nos sentimos vulnerados en nuestra protección y cambio de competencias impuestas y sin previa consulta".

"De hecho, ante la negativa que hemos recibido a realizar algunas modificaciones (incluyendo el mantener los EVIs/CEIs para la valoración de algunos casos), de cara a no empeorar la gestión de la IT, sospechamos que por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hay marcada una hoja de ruta que va más allá de que los médicos del INSS realicemos la gestión de la IT de hasta 545 días", añaden.

"Excusa" para sacar la Ley de Mutuas

Creemos que son conscientes de que empeorará la gestión de la Incapacidad Temporal, "y que lo que realmente se busca es una excusa para poder sacar adelante la Ley de Mutuas y que éstas la gestionen en exclusividad".

El colectivo considera "que el pasar la gestión de la IT a las mutuas, supone abrir la caja de pandora para una futura y progresiva privatización del sistema, con la que, por supuesto, no estamos de acuerdo, y mucho menos de que se nos utilice para poder justificar la misma ante los sindicatos y la ciudadanía".

"Hasta ahora los médicos del INSS hemos sido una entidad imparcial, no dependemos de las mutuas ni del servicio público de salud y en el EVI se completaba el estudio del expediente con datos no médicos. Los pacientes pierden garantías con la aplicación del nuevo Real Decreto Legislativo y queremos alertar del camino que está llevando todo esto".