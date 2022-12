Luces y sombras de la industria de la Bahía de Cádiz

Las principales industrias de la Bahía de Cádiz, Airbus y Navantia, han vivido un año de incertidumbre por los cambios, el cierre de la planta aeronáutica de Puerto Real y las dudas sobre la carga de trabajo que garantizara el futuro. En un balance general la compañía naval puede ser la cara y el gigante de los aviones, la cruz de la moneda. Aunque no todo es blanco y negro, más bien luces y sombras que envuelven a las distintas factorías en su pasado reciente, presente y futuro, y que no afecta solo a su actividad sino que repercute en uno de los principales problemas de la provincia, el empleo.

Punto y final para la planta de Airbus en Puerto Real

El pasado 2021 se cerró con un punto y final para la planta de Airbus en Puerto Real. El preacuerdo alcanzado en noviembre de 2021 entre la dirección de la empresa y los sindicatos mayoritarios en el comité interempresas, UGT y CCOO, allanaba el camino para cerrar las instalaciones, con la excusa de que no se pierde la carga de trabajo actual.

La maquinaria y el personal de producción serán reubicados en el Centro Bahía de Cádiz (CBC) de El Puerto de Santa María, que se quedará como la única instalación industrial de Airbus en la provincia de Cádiz. No será un proceso rápido, ya que no se prevé culminar hasta el tercer trimestre de 2024, pero sí irreversible, a tenor de las declaraciones de empresa y sindicatos, que prefieren hablar de traslado y no de cierre, y sobre todo, de la actitud de las administraciones públicas.

Con esa decisión ya tomada, este 2022 que a punto está de finalizar, comenzó dando una muestra de que se pretende trabajar para que la planta de Puerto Real no quede abandonada. Apenas habían transcurrido cuatro días del presente año cuando se celebró el primer encuentro entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Junta de Andalucía, CCOO Industria, UGT-FICA y Airbus para formalizar un grupo de trabajo con el objetivo de "presentar ideas sobre posibles soluciones y alternativas a la planta de Airbus en Puerto Real".

Los trabajadores de Navantia San Fernando han pedido un plan de formación al Ministerio de Industria

Esa primera cita fue apenas una declaración de intenciones, y no fue hasta marzo cuando se celebró otro encuentro de la Mesa de Seguimiento sobre el futuro de Airbus Puerto Real. En ella se dieron a conocer detalles de la organización, los principales hitos y la planificación general del proyecto de consolidación de actividades industriales de Airbus en Cádiz y además se estudiaron los avances de los diferentes grupos de trabajo técnicos para el futuro centro de Puerto Real.

En el ámbito de las áreas tecnológicas, se dio cuenta de los avances en las potenciales áreas de conocimiento a desarrollar en estas instalaciones (entre otras, energías y combustibles descarbonizados, vehículos no tripulados, logística sostenible, ensayos o certificación de equipos).

En el ámbito de la gobernanza, se conoció un informe, elaborado por la Escuela de Organización Industrial (EOI), sobre distintos modelos jurídicos y organizativos del futuro centro. Además, se repasaron las posibles ayudas canalizadas a través de las Agrupaciones Empresariales Innovadoras que permitirán fomentar la cooperación entre empresas y facilitar su participación en programas de innovación e internacionalización.

El comité de Navantia Puerto Real no tiene claro que los encargos se vayan a notar a corto plazo

Al mismo tiempo que se trabajaba en este proyecto, avanzaba el CFA (Centro de Fabricación Avanzada) en las instalaciones de Navantia, que estará funcionando a plena actividad a finales del próximo año. Esas son, al menos, las previsiones que maneja la Junta de Andalucía y que anunció en noviembre, en una visita de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, a principios de noviembre.

Todo esto ocurre mientras que la Junta de Andalucía alberga esperanzas de que se mantenga la actividad en Puerto Real y Airbus no plantee el cierre. En agosto, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, aseguró que el posicionamiento de partida de la Junta de Andalucía es, en primer lugar, “el mantenimiento de la factoría, no considerándose la mejor solución la sustitución de fábricas por centros de innovación tecnológica y, como segundo posicionamiento, se sitúa el mantenimiento del empleo".

Velasco mantenía, al menos hasta verano, que "teniendo en cuenta los resultados que ha hecho públicos la multinacional", que ha arrojado un beneficio neto de 2.231 millones en el primer trimestre, frente a las pérdidas de 1.919 millones del año anterior, mejorando el registro anterior a la crisis del covid-19, cuando había ganado 1.197 millones, y que pone de manifiesto que la recuperación está siendo más rápida de lo esperado, confía "en que Airbus reflexione sobre el futuro de Puerto Real".

Aunque el acuerdo para el traslado de la producción de Puerto Real a El Puerto contó con el respaldo de los sindicatos mayoritarios, no todos los representantes del comité de empresa de Puerto real están de acuerdo con él.

Es el caso de CGT, cuyo portavoz, Juan Antonio Guerrero, lo considera un engaño. “Pretenden vendernos una fusión de la planta de Puerto Real y la de El Puerto y eso es falso. Se van a gastar 70 millones de euros y se pasará de tener 540 operarios en El Puerto y 580 en Puerto Real, a una única plantilla de alrededor de 700 trabajadores”, afirma Guerrero.

Esa fusión, que se espera se complete en el año 2025, supondrá, a juicio del sindicalista, un nuevo desmantelamiento. “No es de recibo que se inviertan 400 millones de euros en la planta de Getafe y se abran nuevas plantas con la de Lisboa, mientras que Puerto Real se cierra”, lamenta Guerrero.

Recuerda también que, a partir de ahora, se contará con la mitad de la plantilla y con la mitad de suelo productivo. Un hecho que también está suponiendo ya un varapalo para la industria auxiliar y no solo la del metal, señalando desde conductores a limpiadoras o los trabajadores de la guardería infantil que ahora funciona en Airbus.

El nuevo CBC de El Puerto estará a pleno rendimiento en 2025

En cuanto a los planes concretos para la planta de Airbus en El Puerto de Santa María, los últimos detalles se dieron a conocer el pasado mes de octubre, sin que de momento desde la empresa se aporte más información.

En el transcurso de un desayuno informativo el presidente de la división de aviones comerciales en España, Ricardo Rojas, explicó que la nueva planta portuense, que pasará a denominarse Airbus Cádiz, mejorará su valor tecnológico, lo que la hará poder prescindir de intermediarios y escalar en la cadena de montaje, puesto que el producto que salga de sus instalaciones irá directamente a las plantas de ensamblaje.

También se anunció entonces la adquisición de una parcela adyacente al centro portuense de casi 3.000 metros cuadrados, para que Cádiz esté en igualdad de condiciones que dos de sus plantas más emblemáticas en España: Illescas (Toledo) y Getafe (Madrid).

El traslado de Puerto Real a El Puerto arrancará en la primera mitad de 2023, ya que el objetivo es que la planta, con ampliación incluida, funcione a pleno rendimiento en el año 2025. En el segundo semestre de 2023 está previsto que arranquen las obras de ampliación, con la meta de que los componentes que se fabrican ahora en Cádiz para 50 aviones anuales puedan aumentar hasta los 75,

En cuanto a la plantilla total de la provincia, que sumaría 750 trabajadores, las previsiones de la empresa pasan porque pueda verse aumentada en el futuro, aunque se momento no se han aportado más detalles.

El sindicato CGT advierte de la pérdida de empleo con el traslado de Airbus

Actualmente en el CBC ya se hacen algunos trabajos para el A-320. En Puerto Real se montan los timones de cola, y se espera que estas líneas de trabajo se concentren en El Puerto de Santa María. Además, la planta CBC dejará de estar adscrita en exclusiva a la división de defensa, para formar parte de división comercial que agrupa además la parte civil.

También el Ayuntamiento portuense dio a conocer el pasado mes de octubre, junto a la empresa, la creación de una mesa de planificación estratégica para la ampliación de la planta portuense, con el objetivo de que se consolide como centro de referencia aeronáutico en la provincia de Cádiz.

2022, un año "en balde" para el astillero de puerto Real

El sector naval en la Bahía de Cádiz no pasa por sus mejores momentos y, al menos en Puerto Real, aunque hay carga de trabajo anunciada (en algunos casos incluso firmada) las expectativas no son para el corto plazo. Lo dice el presidente del comité de empresa del astillero puertorrealeño, Juan Escamilla, quien no duda en calificar el 2022 como "un año que ha pasado en balde" en lo referente al empleo. Sí valora como positivo que se hayan acometido mejoras en los recursos del astillero como las realizadas en algunas grúas y que en 2023 se vayan a realizar reformas en algunos talleres, "pero en lo que es carga de trabajo ha sido un año vacío, sin nada que meter en el dique y, por lo tanto, no podemos decir que haya sido productivo, pensando en el empleo para la comarca".

De cara al 2023, aunque las previsiones son algo más optimistas, en el comité de empresa de Puerto Real tampoco tienen claro que se note en el corto plazo. En el caso del BAM-IS (Buque de Intervención Subacuática) cuyo primer corte de chapa está previsto para mediados de año, desde el comité aseguran no tener confirmación de que esa fecha se vaya a cumplir. "Son innumerables los retrasos que ha tenido el proyecto que formaba parte del Plan Industrial que está a punto de expirar y al final va a forma parte del siguiente. Es algo insólito y estamos muy escarmentados con eso", dice el comité puertorrealeño.

De cumplirse esa fecha, esa sería la única faena en materia de construcción naval para 2023, "ya que –recuerda Juan Escamilla- habrá que esperar hasta 2025 para que empiecen los trabajos de construcción de algunos de los bloques de los tres buques logísticos para la Flota Auxiliar de la Royal Navy", en los que Navantia participará dentro del consorcio Team Resolute. Se espera que a principios de 2023 se firme el contrato para que dos años más tarde comience la construcción y los tres buques estén operativos en 2032.

Estos son los dos únicos proyectos a la vista en cuanto a construcción naval, aunque de dirección de la compañía ha asegurado que podrá comenzarse el año con carga de trabajo en el ámbito de las eólicas marinas, en el marco de Navantia Seanergies, con con unas expectativas de contratación de cerca de 500 millones de euros.

"Nosotros insistimos en que la eólica es un sector industrial al que podemos hacer frente, pero el carácter de astillero, de fabricar barcos, es el que hay que mantener en Puerto Real como línea productiva principal, tanto en el ámbito militar como en el civil", insiste Escamilla.

Pero no hay intención de navegar por esa ruta por parte de la dirección de la compañía. "En una presentación que se nos hizo recientemente del llamado Horizonte 5.0, se descartaba rotundamente la construcción naval civil y estamos muy en contra de eso", lamenta el representante de los trabajadores. "Creemos que en la naval civil se ha perdido una oportunidad de oro que no sabemos si se podrá retomar. Hablamos concretamente de la construcción de los gaseros e incluso de cruceros y petroleros, para lo que el astillero de Puerto Real está diseñado y por lo que la empresa no apuesta", lamenta.

La antigua Bazán ata su futuro con nuevos encargos

Contrastan las sensaciones de los representantes sindicales de Puerto Real con las palabras del presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta, porque en las instalaciones de La Carraca se sigue trabajando en la culminación de la cuarta y la quinta corbeta para la Marina Real de Arabia Saudí, algo que se calcula se prolongará hasta mediados de 2023. Pero, además, a finales de noviembre se informó de un acuerdo con este país para suministrarles cinco buques multimisión. Aunque no hay fechas definidas –si bien el comité plantea que si se firma el contrato el desarrollo del diseño, el trabajo de ingeniería y el acopio de materiales el corte de chapa no llegaría hasta 2025–, el responsable sindical considera que este contrato aporta "empleo, riqueza social y económica para la Bahía de Cádiz". Se compartirá trabajo con un astillero saudí .

"Es volver a la estabilidad en el empleo", señala, algo no habitual en los astilleros. De hecho, los compañeros de acero, que se encarga de los cortes de chapa por ejemplo ayudan en las labores de armamento de las corbetas dada la carencia desde hace meses de su faena principal.

Lo bueno es que para 2023 se iniciará la construcción de un patrullero de altura para Marruecos. Según Peralta, "será previsiblemente a partir de mitad de 2023, aunque con la vista puesta en el cuarto trimestre. Esperamos que llegue los materiales, porque ingeniería ya está trabajando", detalla. Solventará ese valle de faena mencionado, que empaña algo la buena marcha de 2022.

La planta ampliada de Airbus en El Puerto estará a pleno rendimiento en 2025

La antigua Bazán desarrolla también su actividad en el sector de las reparaciones navales –en la que Cádiz está centrada–. "La sección ha cambiado de la noche a la mañana, nos congratulamos de ellos", expresa el presidente del comité de empresa. "Sistemas está a tope, no solo con los trabajadores de los astilleros sino también con los compañeros de otras factoría de Navantia con los sistemas de combate, plataformas, sistema de comunicaciones o los puentes integrados. Y más que va a estar con estos nuevos contratos, por lo que creemos que es necesario contar con más recursos", apunta.

Los representantes reclaman, en ese sentido, más allá de las incorporaciones habidas que sitúan a la plantilla isleña en más de 900 empleados, nuevos ingresos de personal, ante las previsiones de carga de trabajo en unos casos y la carga actual en otros. La empresa acaba de ofertar 39 nuevas plazas en la Bahía, aunque para su incorporación en los astilleros de Cádiz y Puerto Real.

"A la ministra de Industria [Reyes Maroto, con la que se reunieron el día de la entrega de la tercera corbeta] le planteamos la necesidad de poner sobre la mesa un plan de formación desde su Ministerio, más allá de las competencias que tienen las comunidades autónomas", informa Jesús Peralta. A su juicio, el Ministerio debería incentivar un plan para estar preparados en Puerto Real y La Isla en 2025 cuando "vamos a estar a plena actividad, y será necesaria mucha industria auxiliar". No en vano la Armada sumará a sus encargos dos hidrográficos y un oceanográfico para renovar su flota. "Los operarios de la industria auxiliar están fuera de la provincia porque ahora mismo no hay nada aquí y debemos recuperar a esa gente", defiende. Así considera que para hacer frente con calidad a este reto sería imprescindible un plan de formación ligado a la FP, a la Formación Dual, a los aprendices sobre todo. "La ministra lo vio con los buenos ojos, y nos dijo que estudiarían la propuesta. Sería bueno que ahora que estamos a tiempo lo pongan en marcha", advierte.