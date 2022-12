Navantia confirma la construcción de los buques hidrográficos para la Armada en la Bahía de Cádiz

Navantia ha confirmado este domingo que los buques hidrográficos de la Armada, incluidos en los Presupuestos Generales del Estado con una dotación de 40,3 millones de euros, se construirán en los astilleros de la Bahía de Cádiz.

El anuncio lo ha realizado el presidente de la compañía, Ricardo Domínguez, durante el acto de entrega de la tercera corbeta a Arabia Saudí, cita que ha contado con la presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Según han avanzado, los barcos tendrán un diseño completamente nuevo por lo que tardarán en entrar en producción, de ahí no haya querido adelantar fecha de inicio. "Tras la aprobación de los Presupuestos tendrá que emitirse la orden de ejecución y se empezará con la fase de diseño de ingeniería", apunta Domínguez, que recuerda que este encargo se prevé para la Bahía por las características del propio buque

El anuncio de más carga de trabajo para los astilleros de la Bahía viene a sumarse a las operaciones ya cerradas como la construcción de un nuevo BAM-IS en el de Puerto Real; el acuerdo alcanzado con la Royal Navy y por el que la factoría puertorrealeña participará en la construcción de tres buques logísticos para la flota auxiliar de la armada británica; el patrullero de altura que San Fernando construirá para Marruecos; y la última noticia conocida, la construcción de cinco buques para Arabia Saudí, que compartirá el centro isleño con el país saudí. El presidente de Navantia también ha destacado el crecimiento con las energías renovables con las plataformas offshore y las estaciones subeléctricas, de la parte de Sinergies. "La Armada tiene que desarrollar su planificación de futuro, y Navantia siempre estará al lado de lo que necesite. En función de la tipología de barco para muchos de ellos se reúnen las condiciones en la Bahía de Cádiz", ha apostillado.

A eso se suma, como ha mencionado la ministra de Hacienda, Reyes Maroto, "que estamos trabajando también en Australia para que siga estando presente el producto de Navantia, que forma parte del proyecto estratégico de país que tenemos".

Entrega de la tercera corbeta a Arabia Saudi

Navantia ha entregado este domingo a la Real Marina Saudí la tercera de las cinco corbetas construidas en sus astilleros de la Bahía de Cádiz, la construcción 548, de nombre 'Hail', en un acto celebrado en las instalaciones del astillero de San Fernando. La entrega de las dos próximas unidades se realizará en Arabia Saudí.

En la ceremonia de entrega han participado el comandante de la Real Marina Saudí, Vicealmirante Fahad Bin Abdullah Al-Ghofaily; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez y el Chief Technology Officer (CTO) de SAMI, Mohammad Alkhatani.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada; el embajador de Arabia Saudí en España, Azzam bin Abdulkarim al Qain; el director del Departamento de Seguridad Navional, Miguel Ángel Ballesteros; el director general de Armamento y Material (DiGAM) del Ministerio de Defensa, Aniceto Rosique; y el Almirante Jefe de Apoyo Logístico (AJAL) de la Armada, Ricardo Hernández, entre otras autoridades también han asistido a la ceremonia.

Navantia ha entregado la corbeta tres años después del corte de su primera chapa (septiembre de 2019), cumpliendo así tanto los exigentes requisitos de calidad como los plazos. Se trata de uno de los buques más competitivos y capaces de su segmento, tal como se ha demostrado en las pruebas de mar realizadas en aguas de la Bahía de Cádiz.

Durante el evento, desarrollado conforme al protocolo militar, una comisión mixta de inspección (formada por miembros de la Real Marina Saudí y de Navantia) ha subido a bordo de la corbeta para realizar la preceptiva revisión. A su término se ha procedido al izado de la bandera del buque, tras lo que la Real Marina Saudí ha transferido el mando de la corbeta al comandante de Hail. El presidente de Navantia ha entregado al Vicealmirante Al-Ghofaily la campana del buque como regalo institucional.

En la ceremonia, la ministra de Industria ha señalado que "la entrega de esta corbeta marca un nuevo hito en las relaciones entre nuestros dos países, que se han reforzado en los últimos años gracias a la confianza del Reino de Arabia Saudí en la empresa pública Navantia". El memorando firmado esta semana refuerza esta confianza y es un paso muy importante para garantizar la carga de trabajo en los astilleros de Navantia en España, especialmente en San Fernando, durante los próximos años".

Tanto Reyes Maroto como el presidente de Navantia han agradecido a los trabajadores de Navantia su implicación para cumplir con este encargo y otras actividades, algo extensible también a la industria auxiliar. "Me he reunido con el comité de empresa de Navantia San Fernando y ha habido un agradecimiento mutuo. Esta tercera corbeta no se hubiera podido entregar sin el compromiso de los trabajadores, que se han tenido que esforzar para llegar a tiempo. Y eso genera la confianza con el Reino de Arabia, así con el contrato conseguido en el Reino Unido", ha comentado. "Es vuestro trabajo el que lleva el buen nombre de Navantia por todo el mundo", ha afirmado Ricardo Domínguez. Asimismo, ha reconocido el apoyo y el compromiso de la Armada y el Ministerio de Defensa.

Además, ha destacado que el programa Avante 2200 ha sido un hito para Navantia, que está demostrando que puede “diseñar, construir y entregar buques complejos de última generación con los mayores estándares de calidad y en plazos exigentes, con transferencia de tecnología y prestando servicios avanzados”. "El cumplimiento de este programa de alta tecnología ha sido sin duda un factor determinante para renovar la confianza del cliente", ha añadido.

El vicealmirante Al-Ghofaily, por su parte, ha destacado que el izado de la bandera saudí en la corbeta HAIL es un momento “glorioso e histórico” y que el buque, como el conjunto de su clase “ha sido diseñado y construido para ser una de las corbetas más poderosas y tecnológicamente avanzadas para cumplir con la Visión 2030 del Reino.

Además, ha subrayado que el programa "es la mayor colaboración en términos de industria de defensa entre el Reino de Arabia Saudí y el Reino de España, y de este modo ha contribuido a ampliar la relación estratégica entre los dos países”. El vicealmirante ha elogiado el compromiso de Navantia, que ha puesto “sus mejores recursos de construcción naval” a conseguir este objetivo, así como a todos los participantes en el programa, tanto de Arabia Saudí como de España, y a la Armada.

El CTO de SAMI, por su parte, ha señalado que “hoy es un gran día para los dos países, un día que culmina la intense colaboración entre la Real Marina de Arabia Saudí y sus socios: Navantia, SAMI y SAMINavantia, que están construyendo capacidades en Arabia Saudí para apoyar las necesidades de su Real Marina”.

El director del Negocio de corbetas y buques de acción marítima de Navantia, José Antonio Rodríguez Poch, ha destacado el importante apoyo de la Armada española al programa, así como el hito histórico que supone la entrega de tres buques en un año. Por ello, ha elogiado el trabajo de todo el equipo, “los trabajadores, la Real Marina Saudí, la Armada Española y la industria auxiliar”.