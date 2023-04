Leonstudio 'desayuna' con Tiffany en San Fernando

No es Javier León hombre de anunciar sus éxitos a bombo y platillo, hasta la nominación al Emmy por su trabajo en la cabecera de The Crown la tomó de forma natural y sosegada, pero ante el último gran proyecto de Leonstudio, el spot con el que el mítico Tiffany de la 5th Avenida de Nueva York anuncia su reapertura tras una reforma integral, el líder de los estudios situados en San Fernando no puede estar más emocionado.

“Realmente estamos muy orgullosos de este proyecto, por el resultado de un trabajo que se ha realizado aquí, en nuestra tierra, en San Fernando, y por lo que significa Tiffany, que es un verdadero icono”, confiesa León que reconoce que en todas las páginas del proyecto tenía grabada la inolvidable imagen de Audrey Hepburn frente al escaparate de The Landmark en la no menos imborrable cinta de Blake Edwards basada en el libro de Capote, Breakfast at Tiffany’s.

El desayuno con diamantes de Leonstudio con esa esquina de la 57 con la Quinta comenzó un día señalado, el Día de Reyes. “El proyecto de Tiffany comienza a las 15.00 horas el 5 de enero con una reunión con la plana mayor del departamento de Marketing y dirección Artística de la marca, en la que nos cuentan la idea y nos invitan a participar en el concurso”, recuerda el creativo que finalmente compitió junto a dos empresas más por realizar el anuncio de la reapertura de la tienda inaugurada en 1940 que durante más de tres años ha estado sometida a una reforma integral encabezada por el legendario arquitecto Peter Marino.

Leonstudio aceptó el reto y presentó su propuesta apenas unos días después, el 16 de enero, ganando el proyecto con el alucinante viaje de este pájaro enjoyado que nada tiene que ver con Holly Golightly pero, quizás, sí con su máxima (“Tiffany es el único sitio en el mundo dónde nada malo puede pasar”) mostrándonos The Landmark como un lugar maravilloso, mágico, sobrevolado por esta ave que hace especial parada en la nueva escalera de caracol con balaustradas transparentes y adornadas con crista de roca.

Para llegar a este convincente resultado, León reconoce que junto a su equipo se puso a trabajar “literalmente al día siguiente” de ganar la convocatoria. “Ha sido un proceso intenso pero muy gratificante donde hemos trabajado a diario codo con codo con el equipo de marketing de la marca”, agradece.

Este proyecto, además, es para León “la culminación del diseño de una nueva línea de trabajo enfocada a joyería hiperrealista por parte de Leonstudio”, sobre todo durante la época en la que llevaba “la dirección artística de un largometraje de animacion de Netflix”.

“Hace 3 años comenzamos con una serie de piezas continuando el desarrollo técnico ejecutado para The Crown, así le dimos una vuelta de tuerca más para ofrecerlo como técnica a las marcas del sector lujo”, recuerda León que, a partir de ahí, comenzó con presentaciones “con Bulgari” y con la realización de piezas de animación “para Givenchy”. “Los proyectos tuvieron mucho éxito y eso, de alguna manera, nos trajo hasta Tiffany”.

Un último éxito al que, a buen seguro, le seguirán muchos más y que continúa cimentando una carrera que comienza a dibujarse hace 20 años en la Universidad de Cádiz cuando se forma en infografía y 3D trabajando en un departamento de investigación dedicado a producir contenido multimedia para el sector Naval y Aeronáutico.

De ahí a empresas como Cesiga, donde dirigió el departamento de multimedia; Pyro Studios (forma parte del equipo que realizaría Commandos 2); Furia Digital; y en Inglaterra con con el equipo creador de Tomb Raider y Lara Croft (donde estuvo en la creación de Galleon) que llevan al mundo del videojuego donde hizo contactos con Sega y Aardman Animations.

Finalmente, León decide hacerse freelance y pronto le llegan proyectos en anuncios y películas, participando en Camino y formando parte del equipo de efectos digitales de Ágora, en la puntera El Ranchito.

Ahí inicia su andadura por Estados Unidos donde llevó la dirección artística y supervisión de 3D de Hornet Inc, Laika, Nathan Love, Aardman, Meindbender, XYZ Studios, Elastic... Mientras tanto monta también Vando Studio en Barcelona, en la que trabaja durante dos años y, más tarde, Bent Image Lab le ofrece dirigir su división Europea desde Cádiz. En 2017 estuvo nominado a un Emmy por su trabajo en el desarrollo visual de los títulos de crédito de The Crown, realizó las subastas NFT de Tupac Shakur y Patrick Mahomes.

Actualmente trabaja en la empresa que fundó en San Fernando, Leonstudio VFX, pero también es director artístico en Netflix Animation y socio fundador en G4AL.