Ilusión y compromiso en la presentación de los nuevos 174 policías en prácticas para la Bahía de Cádiz

Hay quien piensa que la cara no es que sea el espejo del alma, sino que es el alma misma. Si hacemos caso a esta idea, y miramos los ilusionados rostros, los jovencísimos rostros, de los 174 policías nacionales en prácticas que se presentaron en la mañana de este viernes y que vienen a reforzar las plantillas de las comisarías de la Bahía de Cádiz, los ciudadanos pueden sentirse más seguros. Como servidores públicos, la nueva hornada de la Policía Nacional que se ha ido incorporando esta semana a sus destinos llega a una provincia maravillosa pero con varios y complicados frentes. Tanto el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, que presidió el acto; como el comisario jefe provincial, Santos Bernal, incidieron en esto. “Ser alumnos y alumnas en prácticas en esta tierra supone una gran responsabilidad y también un gran privilegio. Estoy convencido de que va a ser una magnífica experiencia para vosotros, que os hará mejores policías, mejores servidores públicos y que os va a enriquecer mucho como personas”, les dijo Pacheco a modo de bienvenida.

El acto tuvo lugar en el salón de actos del edificio Heracles de la Zona Franca, y también contó con la presencia de Fran González, el delegado especial del Estado para el Consorcio, que fue el primero en tomar la palabra para dar una calurosa bienvenida a los nuevos policías y desearles toda la suerte del mundo en su misión.

Santos Bernal, su nuevo jefe, les dijo que llegan “a la mejor provincia de España”, y les recomendó preguntar ante cualquier duda. 40 años después de su ingreso en el cuerpo, Bernal aún recuerda cuando era él quien se sentaba ilusionado ante el inicio de una nueva era que le ha llevado, en el último recodo de su larga y exitosa carrera, a una tierra con la que le unen fuertes lazos, tanto en lo profesional como en lo personal. “Bienvenidos a la familia de la Policía, porque aquí somos una gran familia. Vuestros problemas son los nuestros y viceversa. No haced casos a los que os digan lo contrario: esta es la mejor profesión del mundo”.

Quien ofreció un discurso más emotivo fue Rafael, uno de los nuevos policías en prácticas y que habló en nombre de todos sus compañeros con un mensaje claro. “Es un orgullo poder ejercer esta profesión de Policía en mi tierra. Se os ve la ilusión en las caras”, les dijo a sus compañeros, antes de reconocer que en apenas dos días de servicio ya se han dado cuenta de todo lo que pueden aprender “de los veteranos.En dos días me he dado cuenta que estamos rodeados de los mejores profesionales, porque esta es la mejor empresa del mundo. Vamos a darlo todo por hacer el mejor trabajo posible. Esto es solo el comienzo. Tenemos una gran suerte de vestir este uniforme. Sólo quiero pedir que no perdamos nunca esta ilusión, porque los ciudadanos esperan lo mejor de nosotros y hay que dar lo máximo por ellos”, comentó.

🔵 @SubdelegCadiz , @Jose_Pacheco15, ha dado la bienvenida al alumnado de la 37 promoción de la escala básica de la @policia que va a desarrollar su periodo de prácticas en las comisarías de Cádiz, Jerez, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, Sánlucar y Rota. pic.twitter.com/Sxy5oRgm9U — Subdelegación Cádiz (@SubdelegCadiz) July 15, 2022

Para finalizar, el subdelegado del Gobierno les recordó que la delincuencia organizada, la trata de personas, los delitos de odio, la ciberdelincuencia, la violencia de género, el narcotráfico o la inmigración son algunos de los más importantes peligros a los que deberán hacer frente de manera ininterrumpida en esta provincia. “Pero en verano la tarea se multiplica con operaciones tan importantes como el Paso del Estrecho, en la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sois fundamentales para que todo se desarrolle con las menores incidencias”.

Otra de las prioridades del Gobierno es conseguir “que Cádiz sea un destino seguro durante la etapa estival, tanto para quienes nos visitan, como para los gaditanos y gaditanas. Son muchas las responsabilidades, pero también es enorme el capital humano de gran valor y preparación con el que contáis, que demuestra cada día su compromiso y capacidad de trabajo y que deben ser vuestro mayor referente en este periodo de prácticas”, dijo para terminar.