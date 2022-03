Huelga de transportistas: CCOO y UGT suspenden los paros convocados en Cádiz a partir del próximo lunes

Justo cuando acaba de arrancar el paro indefinido de transportistas convocado por una plataforma de autónomos y pymes, los sindicatos CCOO y UGT han decidido suspender, que no desconvocar definitivamente, los cuatro días de huelga a los que estaban llamados los asalariados del sector para los próximos lunes y jueves 21, 14, 28 y 31 de marzo.

Sindicatos y patronal acercaron ayer posturas hasta llegar a un acuerdo sobre la renovación del cpnvenio colectivo provincial en el encuentro que mantuvieron ayer antelos medidadores del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). Allí mismo han vuelto a quedar en verse el próximo lunes 28 de marzo, confirmó a este periódico José López Bravo, responsable del Sector de Carreteras y Logística de la ederación de Serviicos a la Ciudadanía de CCOO-Andalucía.

"Nos hemos emplazado a esa fecha porque no había otra disponible antes, pero si entonces no se firma el acuerdo al que llegamos ayer, la huelga sigue en pie", acalaró José López Bravo. "Los textos están ya consolidados y la cantidades acordadas igualmente", dijo el dirigente sindical.

Los trabajadores de este sector se encuentran con un convenio caducado y bloqueado desde el año 2010, con el consiguiente desfase y pérdida de poder adquisitivo de unos trabajadores y trabajadoras que vienen soportando en algunas empresas condiciones de trabajo muy precarias, explicaron en su momento fuentes sindicales.

Respecto al libre ejercicio del derecho al trabajo de los asalariados en el marco de paro indefinido que están llevando a cabo autónomos y pymes, en CCOO-A. Desde el Sector Estatal de Carretera y Logística del sindicato han dirigido una circular a sus responsables en el que piden que informen a sus afiliados y a los trabajadores del transporte de mercancías y logística sobre cómo actuar. CCOO recuerda que este paro no es una huelga y que los asalariados deben acudir al tajo, a no ser que la empresa comunique por escrito lo contrario. Así, deberán cobrar todos los días que dure, puedan trabajar o no y no es posible que se descuenten de las vacaciones.