Huelga de transportes: ¿Hasta cuándo durará el paro?

El paro de transportistas sigue afectando al abastecimiento de algunos productos básicos. A pesar de que el Gobierno indica que el seguimiento es minoritario y algunas grandes líneas como Mercadona llaman a la calma ante posibles problemas de desabastecimiento, lo cierto es que la falta de productos ha llegado de lleno a alguno de los puestos del Mercado de Abastos de Cádiz.

Puestos de frutas, verduras aseguran que están tirando con lo que tenían en sus reservas porque de Almería, por ejemplo, ya no llega nada, en la lonja de Conil los precios de algunos productos se han duplicado en una semana (el tomate de pera estaba ayer a 2,20 euros, cuando la semana pasada estaba a 1,10 o a 0,85.).

También se nota la carestía en productos frescos como el pescado. Algunos pescaderos aseguran que les falta entre el 40% o 50% del género y que el que les ha llegado se está disparando de precio, aunque hoy todavía no lo habían repercutido al cliente, salvo excepciones. Faltan especies procedentes del Norte, pero también del Mediterráneo y de Huelva, "porque en Sevilla los piquetes están dando más caña", dice uno de ellos.

La huelga de transportes también afecta directamente a la producción. Algunas ganaderías empiezan a desperdiciar litros y litros de leche porque no pueden transportarla. La Granja El Pinar en Guadalcacín ya mostraba su preocupación por el escenario que afronta el sector agropecuario en la actualidad el pasado mes de enero, denunciando realidades como la venta por debajo de precio de coste (a 0,33 céntimos el litro, mientras que para cubrir gastos el precio por litro no debería bajar de 0,42). En el sector lechero, no hay ya cartón para envasar ni sitios en los que guardar el material, ya que los silos están repletos tras estos días de huelga.

Las constructoras también paran

Fadeco Contratistas, que agrupa a más de 1.500 empresas en la comunidad autónoma, tras consultar y recabar información de sus ocho organizaciones provinciales, alertan de que el conflicto del transporte atenaza al sector de la construcción de manera generalizada sin recepción de suministros y sin posibilidad de ejecutar las obras, lo que viene a agravar aún más, si cabe, la situación de asfixia de las empresas por el incesante y descontrolado incremento del precio de los materiales.

¿Hasta cuándo durará el paro?

El paro que comenzó el pasado día 14 es indefinido, por lo que se planteó sin un final visto. También es cierto que los propios transportistas pierden dinero a diario también con este paro pero hay mucho disgusto en el ambiente. Según uno de los piquetes de la Plataforma de autónomos que están a pie de calle en el puerto de Cádiz, el paro se mantendrá "esta semana entera, por descontado. Y la semana que viene, ya veremos, que a partir de entonces es cuando se empieza a hacer daño". "Ahora mismo está todo el mundo dispuesto a seguir en huelga. Porque hemos estado aguantando, aguantando y aguantando.... Y la última gota que ha colmado el vaso ha sido la última subida del gasoil", dice otro de los piquetes.