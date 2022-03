Los comerciantes del Mercado Central de Cádiz se plantean si podrán abrir la semana que viene

El Mercado de Abastos de Cádiz vivía este jueves una jornada habitual aunque con algunos puestos cerrados y muchas cajas y estanterías vacías por la falta de productos. La mayor parte de los comerciantes mostraba su preocupación ante los efectos de la huelga de transportistas y, sobre todo, su incertidumbre ante el panorama que se les presenta. Muchos de ellos se plantean si podrán subir la baraja la semana que viene.

Juan Carlos Herrera, de la frutería número 74, explica que se está notando el desabastecimiento. “Almería ya no manda nada y en Cádiz lo que queda son los restos de la nevera. Hoy tengo el puesto lleno pero mañana lo mismo no hay ni la mitad de las cosas. La gente está asustada y viene aún menos que antes. Mira, el tomate de pera de la lonja de Conil está hoy a 2,20 euros, cuando la semana pasada estaba a 1,10 o a 0,85. Si la semana que viene esto sigue así yo no abro porque no voy a perder dinero”.

Rafael Arzúa, del puesto 165 del pescado, señala que se están surtiendo de productos locales pero cada vez menos porque los barcos se están quedando amarrados y se está notando la escasez de marisco como mejillones que probablemente dejarán de llegar desde este viernes. “Hay muchísimo pescado aún en esta plaza, pero la gente parece tener miedo y cada vez se acerca menos”, apostilla.

Mauro Tagliacozzo, de Horno 13, mantiene que puede abrir dos semanas, “porque aún tenemos reserva de harina”, pero después no sabe si van a poder seguir adelante con su negocio porque “todo está parado”. Además, añade que encontrar “leche, huevo y aceite es una locura cada día”.

Diego Torres, del puesto 15 de la carne, cuenta que están llegando menos productos que antes porque suele comprar en Murcia, Madrid, Gerona... y que los precios se han incrementado. “Todo, todo ha subido y no hay más remedio que eso se note en los precios que tenemos al público”. Esta semana aún tiene mercancía, “porque yo me muevo mucho y he buscado entre varios proveedores” pero mantiene su duda ante las próximas jornadas.

Carmen Mila, de la frutería número 92, dice que “ya no está entrando nada y no sabemos lo que habrá la semana que viene en la lonja de Cádiz, si habrá género o no y si tendremos que subir los precios en consecuencia”.