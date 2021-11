Huelga metal Cádiz: La Policía frustra un intento de bloquear el Puente de la Constitución de 1812

Las movilizaciones por la cuarta jornada de la huelga indefinida del sector del metal han vuelto a generar el caos en la ciudad de Cádiz y la Policía ha tenido que cargar contra los manifestantes para frustrar un intento de bloquear el Puente de la Constitución de 1812. Los piquetes se han movido por toda la ciudad en un recorrido improvisado tras el fracaso de la negociación entre patronal y sindicatos, que se han levantado de la mesa tras una maratoniana reunión que se ha prolongado hasta la madrugada de este viernes.

La negociación se rompió en torno a las tres de la madrugada. Al amanecer, en torno a las seis de la mañana, la presencia de antidisturbios en el segundo puente y la avenida de Astilleros hacían presagiar que la jornada iba a ser muy difícil.

En esta ocasión, y ante el dispositivo de seguridad desplegado en los alrededores de Navantia Cádiz, el punto caliente se trasladó a la plaza de la Aviación, frente a la sede de Femca en Cádiz, situado en el edificio Ma'arifa. En el lugar se llegaron a concentrar varios centenares de trabajadores, custodiados por cuatro furgones de la Policía Nacional.

Esta concentración de desarrolló de forma pacífica. Tras una asamblea, en torno a las nueve de la mañana los manifestantes decidieron moverse en un recorrido que les llevó inicialmente a la avenida de la Sanidad Pública. De ahí se desplazaron a la Avenida Ana de Viya, donde hicieron una sentada ante el hospital Virgen del Mar. A continuación, se dirigieron hacia la calle Trille y de ahí a la avenida Segunda Aguada, mientras recibían el aplauso de viandantes y vecinos desde sus ventanas y la Policía improvisaba cortes de tráfico a medida que caminaban.

El momento de mayor tensión se vivió en torno a las diez y media de la mañana. La protesta llegó al Puente de la Constitución de 1812 procedente de la avenida de Huelva, y se encontró con un gran dispositivo de la Unidad de Intervención Policial custiodando esta infraestructura. Los antidisturbios realizaron una pequeña carga para evitar que los manifestantes accedieran a la rotonda del segundo puente.

En respuesta, los piquetes han tirado algunos contenedores a la altura del Corte Inglés. Estos sucesos provocaron el corte temporal del puente, desviándose el tráfico de entrada por el puente Carranza, tal y como advertían los paneles luminosos de la AP-4 y la CA-35 a la altura de Puerto Real.

Al ver frustrado su intento de bloquear el segundo puente, los manifestantes retrocedieron para dirigirse a la avenida principal en dirección hacia el centro. Al pasar por el edificio de los sindicatos, antes de bajar la Cuesta de las Calesas, hubo abucheos. Tras recorrer la avenida del Puerto, la marcha llegó a la plaza San Juan de Dios.

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, mostró allí una vez más su apoyo a los trabajadores del sector del metal. Megáfono en mano, tal como hiciera en la jornada del jueves en la Cuesta de las Calesas, Kichi ha apuntado que apoya la lucha de los trabajadores "para que no les quiten la dignidad". "No queremos esclavos, queremos operarios", ha arengado, asegurando que la postura del Ayuntamiento gaditano ya quedó ayer clara.

Antes de la intervención de Kichi, Antonio Beiro, miembro de CCOO en la mesa negociadora, ha anunciado que "la mesa de negociación está rota porque la patronal no quiere saber nada del IPC, de los derechos económicos que nos pertenecen". Avanza que continuarán por tanto con las protestas.

En esta línea de continuación de las acciones, los trabajadores han hecho un llamamiento a realizar este sábado un piquete informativo a las puertas de Bazán en San Fernando. El objetivo no sería otro que impedir que se lleven a cabo este fin de semana las labores previas a los trabajos de prueba que se van a realizar el lunes de una de las corbetas para Arabia Saudí, según los concentrados.

También ha intervenido Ainhoa Murcia, portavoz del sindicato de estudiantes, que ha convocado una huelga general para el martes en apoyo al sector del metal. Murcia ha hecho además un llamamiento a los sindicatos para que convoquen una huelga general en todos los sectores. Después, la concentración se ha disuelto.

Huelga en Puerto Real

En esta cuarta de huelga indefinida en el sector del metal se ha recobrado cierta calma en los polígonos industriales de Puerto Real y en las principales industrias de la zona. El volumen de trabajadores que en estos días han formado parte de los piquetes se ha reducido en esta jornada considerablemente porque gran parte de ellos han decidido sumarse a las protestas de la capital gaditana.

No obstante, en las puertas de Airbus, Dragados, Alestis y Navantia Puerto Real, siguen apostados grupos de empleados que en la mayoría de los casos han decidido no cortar los accesos con barricadas de fuego. “Estamos cerca de las marismas y del parque Natural y no queremos que se produzcan daños mayores debido al viento de levante de hoy. Seguimos aquí, pero sin fuego”, dicen.

Normalidad en El Puerto

El polígono Tecnobahía en el Puerto ha amanecido hoy sin piquetes informativos. Los manifestantes han decidido trasladarse a Cádiz para seguir en la capital con las protestas.

De nuevo el seguimiento de la huelga ha sido en estas empresas de prácticamente el 100% de la plantilla afectada por el convenio en negociación y su industria auxiliar.

Ruptura de negociaciones

Patronal y sindicatos han vuelto a culparse mutuamente del fracaso de la última ronda de negociaciones, celebrada con la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), en Sevilla. La Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) ha lamentado que los sindicatos hayan rechazado dos propuestas de la patronal y otra del equipo de mediación del CARL, manteniendo "de manera irresponsable la convocatoria de la huelga que, si ya nació de manera injustificada, ahora es que no se sostiene de ninguna de las maneras".

En la primera propuesta, el convenio tendría una vigencia de cuatro años (2021-2024), cuyas subidas salariales estarían repartidas de la siguiente forma: en 2021, un 2% a tabla, con efectos retroactivos desde el 1 de junio de 2021; en 2022, un 2% a tabla; en 2023, un 2% a tabla; y en 2024, un 2,25% a tabla. Si a final de 2024 el IPC real de los cuatro años hubiera sido superior a las subidas planteadas, se abonaría a cada trabajador una paga por la diferencia.

Sin embargo, desde Femca han asegurado que los sindicatos "no quieren abordar el 2024 como cuarto año de vigencia, por lo que lanzaron una segunda propuesta: en 2021, un 2% a tabla, con efectos retroactivos desde el 1 de junio de 2021; en 2022, un 2% a tabla; y en 2023, un 2% a tabla. Si a final de 2023 el IPC real de los tres años hubiera sido superior a las subidas planteadas, se abonaría a cada trabajador una paga por la diferencia.

Esta propuesta, según Femca, volvió a ser rechazada por los sindicatos, que han sostenido, nuevamente según la organización, "la exigencia de que se mantenga una revisión anual de las tablas", por lo que el equipo de mediación del CARL lanzó un borrador alternativo que también fue descartado.

Nueva manifestación

Por su parte, Los sindicatos UGT y CCOO han alegado dos grandes motivos para justificar su negativa. Por un lado, la parte social no quiere que el nuevo convenio tenga más de dos años de vigencia, y además, fijan como línea roja que "los trabajadores no pierdan poder adquisitivo", exigiendo que se traslade a las tablas salariales el incremento del IPC real, que se ha desbocado en los últimos meses como consecuencia de la subida de los precios de la energía.

Sin embargo, han alegado que las propuestas de la patronal no contemplan que se consolide ese incremento en la escala salarial, sino que se abonaría en una paga extra. En su opinión, que esta medida no es viable en el sector por su alto nivel de eventualidad, lo que llevaría, según su versión, a que muchos eventuales no recibirían ese pago al extinguirse su relación laboral antes de cobrarla.

Los representantes de los trabajadores han hecho un llamamiento a mantener la presión en las calles para reivindicar un nuevo convenio provincial del metal, según los secretarios provinciales de las federaciones de Industria de UGT y CCOO, Antonio Montoro y Juan Linares, que han reivindicado "la lucha contra el capital" y han rechazado explícitamente los actos de violencia. No obstante, han pedido comprensión "porque detrás de cada trabajador hay una familia detrás" y han resaltado que "hay que ponerse en la piel de los trabajadores de Cádiz", según ha indicado Montoro.

Ambas centrales han convocado una gran manifestación para este martes a las once de la mañana en Cádiz, que partirá de la plaza Asdrúbal y terminará ante la sede de la patronal. Ésta será la única movilización amparada con las siglas de ambos sindicatos, aunque sus dirigentes han expresado su apoyo a las movilizaciones que se han vivido en los últimos días, y que probablemente se repetirán a lo largo del fin de semana y la próxima si no hay un acuerdo.

Críticas a la actitud de 'Kichi'

La Confederación de Empresarios de Cádiz ha lamentado la actitud del alcalde de Cádiz, José María González, durante su presencia en la manifestación de trabajadores del metal. Para la organización empresarial, resulta “sorprendente la radicalidad y defensa de los actos violentos registrados en los últimos días, totalmente opuestos a la función mediadora y apaciguadora que debe mostrar un representante institucional, máxime el alcalde de Cádiz, ciudad constitucional y liberal de referencia”, ha expresado la secretaria general, Carmen Romero.

Para esta responsable de la CEC, “la actitud del alcalde no ayuda para nada a la solución de un conflicto que, además, no se dirime en Madrid, porque el convenio afecta exclusivamente a trabajadores de pequeñas y medianas empresas de la provincia; ni siquiera a las grandes industrias tractoras, que tienen convenios de empresas propios”.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, al ser preguntada en una rueda de prensa, incidió en que "cada uno se retrata como es. No me merece la pena. Soy hija de obrero ferroviario". No obstante, apuntó que José María González que "es el alcalde de todos los gaditanos y no de unos pocos. Es alcalde también del que vende en las tiendas...". De todas formas, Teófila terminó diciendo que "no voy a establecer polémica alguna con el señor alcalde que es lo que él quisiera".

Así le hemos contado en directo cómo se ha desarrollado esta caótica mañana en la Bahía.