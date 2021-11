Teófila Martínez sobre la proclama de Kichi durante la huelga del metal: "Cada uno se retrata como es"

Afirmó de manera taxativa que no quería entrar en polémica. Pero no pudo resistirse y, a pregunta de Diario de Cádiz sobre el proceder del alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', durante la manifestación de este jueves, dijo que "cada uno se retrata como es. No me merece la pena hacer más declaraciones".

Pero fue más que suficiente para mostrar su opinión sobre el discurso que Kichi pronunció ante una piña de manifestantes y ante los medios de comunicación que, en cuestión de minutos, propagarían sus palabras por todo el territorio nacional y en todos los informativos de las principales cadenas televisivas.

"Que se entere toda España: en Cádiz somos obreros y no delincuentes. Lo que hacemos es defender el plato de comida encima de la mesa de nuestras casas, y nada más”. A esto le sumó: “Que no venga nadie a insinuar siquiera que se montan barricadas y que son cuatro exaltados los que están quemando coches”, dijo a continuación Kichi, rematando la frase con el lamento de que “hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen en nosotros”.

Sobre estas palabras de Kichi, la ex alcaldesa de Cádiz del Partido Popular, Teófila Martínez, le recordó que "cada uno se retrata como es. No me merece la pena. SOy hija de obrero ferroviario". A esto le sumó o, mejor dicho, le recordó a José María González que "es el alcalde de todos los gaditanos y no de unos pocos. Es alcalde también del que vende en las tiendas...". De todas formas, Teófila terminó diciendo que "no voy a establecer polémica alguna con el señor alcalde que es lo que él quisiera".