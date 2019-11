Goteras en la sala de grupos eléctricos dejan al Hospital de Puerto Real sin agua corriente

El sindicato UGT FICA Cádiz ha denunciado el estado “precario y ruinoso” en el que están las instalaciones de la sala de grupos eléctricos y de presión, en el Hospital Universitario de Puerto Real. Asegura el sindicato que estos equipos, que surten de agua potable, contra incendios y riego a todo el hospital puertorrealeño, se encuentran en unas instalaciones con goteras y que las lluvias de la pasada semana dejaron en evidencia su lamentable estado.

Según relatan, “el agua acabó cayendo directamente sobre los cuadros eléctricos y el pasado viernes provocó cortocircuitos que dejaron sin suministro de agua al hospital, durante casi toda la noche. Además de estos importantes perjuicios, alertan de que el mal estado de los techos puede derivar en un desprendimiento “con nefastas consecuencias”.

Así, el sindicato denuncia tanto los prejuicios para los usuarios del Hospital como el riesgo para el personal de mantenimiento integral, que prestan servicio "en condiciones precarias y de inseguridad". Recuerdan que actualmente el mantenimiento (carpinteros, electricistas, fontaneros o albañiles) del centro hospitalario lo presta la empresa CYMI, con 38 trabajadores. “Como se pude comprobar los recortes en Sanidad afectan a todos los sectores ya que, además de no cubrir vacaciones o bajas del personal sanitario, se escatiman medios para el mantenimiento de los hospitales y no se cuidan sus instalaciones, llegando a forzar que no tengamos más opciones que cambiar a la privatización de nuestra sanidad, una de las mejores de la comunidad Europea”, asegura UGT FICA Cádiz.

El sindicato pide a la delegada de Salud en Cádiz, Isabel Paredes, “que solucione de manera urgente estas deficiencias o nos veremos abocados a un conflicto de mayor envergadura”.