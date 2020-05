El astillero italiano Fincantieri ha resultado finalmente el ganador del megacontrato de nuevas fragatas para Estados Unidos. El encargo, por el que pujaba también Navantia, está valorado en más de 5.000 millones de euros y supone la construcción de diez buques para la marina estadounidense.

La empresa española, que partía como una de las favoritas, vuelve a quedarse fuera de una gran puja, después de los reveses que sufrió en Australia y Canadá, aunque en los últimos meses había perdido opciones frente al resto de candidatos. No obstante, la administración Trump ha decidido dividir el contrato inicial de veinte buques en dos partes, por lo que podría tener una segunda oportunidad más adelante.

Estados Unidos es un mercado estratégico para Navantia. En febrero del año pasado abrió en Washington una oficina de negocios en un evento que contó con la presencia de la presidenta de la empresa naval, Susana de Sarriá, así como destacados representantes de la cúpula militar estadounidense.

Well, here’s some good news: Fincantieri Wins Contract for Navy Frigate Program https://t.co/eoX5jaSyRu