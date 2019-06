La adjudicación del programa de las 20 nuevas fragatas FFG (X) para la Marina de Estados Unidos, cuya resolución está prevista para 2020 y en el que Navantia parte como uno de los favoritos, podría retrasarse más de un año si prospera una ley proteccionista aprobada el pasado miércoles en el Congreso.

En su redacción actual, la norma retiraría la financiación al programa si la armada de EEUU elige un diseño que incorpore componentes fabricados en el extranjero en varios subsistemas críticos como la propulsión.

La marina ha advertido que esta medida implicaría un retraso de un año, como mínimo, así como un incremento de los costes en decenas de millones de dólares, según el portal especializado Defense News. La ley aún debe ser aprobada por el Senado y refrendada por el presidente Donald Trump.

Navantia, que concurre a esta licitación en consorcio con el astillero General Dynamics Bath Iron Works, está muy bien posicionada después de que en 2018 recibiera el encargo de diseñar la familia de fragatas FFGX tomando como base la clase F-100. También fueron preseleccionados el astillero italiano Fincantieri, Austal USA, Lockheed Martin y Huntington Ingalls Industries, que remitirán sus propuestas en los próximos meses.

Las aspiraciones de la empresa naval ya sufrieron un revés con la polémica por la retirada de la fragata Mendez Núñez del grupo de combate del portaaviones Abraham Lincoln, para evitar su involucración en la crisis en el Golfo Pérsico.

