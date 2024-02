Esposas de guardias civiles tras la tragedia de Barbate: "Pedimos garantías para que regresen a casa con sus hijos"

Este viernes, una semana después de la muerte de dos guardias civiles que fueron embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate, unas 200 personas, entre las que se encontraban agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, diferentes representantes políticos y familiares, se concentraron al mediodía frente a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz para exigir, entre otras reclamaciones, más medios y dotaciones para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan hacer frente al narcotráfico.

En la concentración se guardó un minuto de silencio por los agentes fallecidos. Después, se vitorearon consignas a favor de la Benemérita al tiempo que se pidió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la vuelta del OCON-Sur, el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico que desde su fundación en 2018 permitió reducir a la mitad las incautaciones de hachís y, pese a ello, fue disuelto en septiembre de 2022.

Entre las personas que tomaron la palabra en la convocatoria, fue especialmente significativo el discurso de Mónica Mógica López, esposa de un guardia civil y representante de una plataforma de reciente creación de esposas, parejas y familiares de agentes del cuerpo. Precisamente, el germen de este colectivo nace entre las mujeres de los miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), del que formaba parte una de las víctimas mortales del tráfico suceso de Barbate, el isleño Miguel Ángel Gómez.

"Pedimos un aumento drástico de la plantilla en todos los puestos de seguridad ciudadana. No podemos consentir que haya una única patrulla para una demarcación y, a veces, hasta para dos demarcaciones. Pongan remedio a las comisiones que se crean, dejando plazas descubiertas en las diferentes unidades. Que nuestros maridos se sientan respaldados por su mandos y no perseguidos. Queremos que trabajen con todas las garantías y que vuelvan con sus hijos", manifestó Mónica Mógica.

Asimismo, desde la plataforma exigieron la "necesidad imperiosa" de declarar la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad. "Ya es hora de afrontar que el principio de autoridad está totalmente perdido en la zona".

"Por todo ello estamos aquí, por nuestro maridos, para que se nos escuche alto y claro: queremos más seguridad para ellos. Que la muerte de estos dos héroes no caiga en saco roto, que sea un punto de inflexión para que las autoridades actúen sin tibieza y se adopten medidas reales para que acabe esta lacra", concluyeron, no sin antes añadir que "si un Gobierno no combate la criminalidad, es cómplice de ella".