Espadas pide en Cádiz que los presupuestos andaluces reflejen la vuelta a la presencialidad de la Atención Primaria

El arranque del curso político ha empezado a tomar forma en Cádiz durante la mañana de este lunes con la presencia del secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, para presidir la Interparlamentaria del partido a nivel regional, que se celebra en el Aulario La Bomba de la capital gaditana. En una comparecencia previa ante los medios, el también alcalde de Sevilla ha pedido mayor concreción a la Junta de Andalucía sobre los presupuestos de 2022 como herramienta clave que permita la ejecución de nuevas inversiones, la creación de políticas de empleo -dirigidas especialmente a los más jóvenes- y la vuelta a la presencialidad de la Atención Primaria, entre otras prioridades.

Asimismo, el secretario general del PSOE de Andalucía ha asegurado que la comunidad autónoma se está manteniendo gracias a las transferencias y recursos económicos extraordinarios del Gobierno de España, que han permitido tener en 2021 un 8% más de ingresos adicionales.

Así, Espadas ha solicitado al Ejecutivo de Juanma Moreno que presente un presupuesto para 2022 y abra una mesa de negociación con los grupos, donde el PSOE, ha añadido, es "el único grupo con el que la Junta puede sentarse de manera seria y rigurosa".

En declaraciones a los periodistas antes de presidir la reunión de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía en Cádiz, el secretario general ha indicado que septiembre es el mes de los presupuestos, donde los gobiernos planifican y dan respuesta a los problemas de la ciudadanía con instrumentos económicos y financieros, por eso, ha insistido en que Juanma Moreno plantee los de 2022.

Juan Espadas "Mi obligación es hablar de cuentas y no de cuentos"

Espadas ha afeado la actitud del ejecutivo andaluz sobre este asunto: "El vicepresidente andaluz, Juan Marín, dice que lo mejor es prorrogar los presupuestos y Moreno Bonilla solo ofrece un silencio preocupante y culpable".

"Unos presupuestos no son cualquier propuesta en el parlamento, son la principal herramienta para resolver los problemas de Andalucía y mi obligación es decir la verdad, hablar de cuentas y no hablar de cuentos", ha apostillado.

El secretario general del PSOE andaluz ha afirmado que las cuentas públicas de 2021 se han mantenido por las transferencias extraordinarias del Gobierno central, que han supuesto "pasar de una caída de ingresos del 6% -lo que hubiera bloqueado la prestación de servicios públicos básicos- a tener más de un 8% de ingresos adicionales".

"Hemos pasado de una comunidad con déficit, que hubiera podido caer 2,5 puntos en su PIB, la mayor caída de su historia, a tener superávit", ha indicado, a la par que ha subrayado que esto se debe a "la apuesta del Gobierno socialista por ayudar a las comunidades en un momento de emergencia social".

Espadas ha advertido que no tener presupuesto para 2022 supone no tener "ni una sola inversión" en Andalucía y no poder cumplir con los compromisos de inversiones programadas para el año que viene, ya que, con un presupuesto prorrogado, ha recordado, "no se van a poder ejecutar y se tendrán que parar".

"Se le está faltando el respeto y tomando el pelo a los andaluces para seguir especulando sobre lo que políticamente le venga mejor a Moreno o a Marín, y no es lógico que iniciemos septiembre con esa actitud política", ha lamentado.

Por eso, Espadas ha puesto sobre la mesa en términos de prioridades presupuestarias lo que entiende que son "necesidades urgentes de los andaluces", que serán trasladadas por sus parlamentarios a través de iniciativas y negociaciones en los presupuestos. Entre esas necesidades, el alcalde de la capital hispalense ha citado la vuelta a la presencialidad en la Atención Primaria y la reducción de listas de espera en el ámbito sanitario.

Además, ha solicitado que el Gobierno andaluz presente su presupuesto y abra una mesa de negociación con los grupos, donde el PSOE, ha anunciado, "será el único con el que el Gobierno puede sentarse de manera seria y rigurosa". Ante esto, le ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía que "no le dé más vueltas ni plantee cálculos electorales" y "piense en los andaluces".

"El partido que la gente con problemas espera"

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y coordinadora del XIV Congreso Regional, Ángeles Férriz, ha sido la encargada de abrir la reunión de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, formada por los 33 diputados y diputadas en el Parlamento andaluz, los 26 senadores y senadoras y 25 miembros del Congreso de los Diputados.

Así, Férriz ha animado a que el PSOE andaluz sea “el partido útil que la gente con problemas espera”, a ser “el partido de la esperanza” y llevar a las cámaras de representación -donde el PSOE es la principal fuerza política- “la voz de la ciudadanía, los problemas reales de la gente a quien la derecha no escucha”.