Coronavirus Cádiz: El virus da un leve respiro con más curados que nuevos casos

El coronavirus da un leve respiro. Tras un fin de semana sumando más de 500 casos nuevos cada día, este lunes los afectados en 24 horas son 342 y la tasa provincial en los últimos 14 días desciende unos puntos. Pasa de 480,7 casos por 100.000 habitantes el viernes a 434,3 este lunes.

Además, las personas que pasan a la lista oficial de curados son más, hasta 441, llegando a los 10.665 desde el inicio de la pandemia. Pero a pesar del subidón en los recuperados los casos activos son ahora 12.076, sin que deje de crecer en las últimas semanas. El total de casos confirmados por pruebas diagnósticas supera los 23.000 (23.124) y las muertes 383, una más en esta jornada.

Por eso, no se pueden lanzar campanas al vuelo. Cádiz es la segunda provincia que más afectados suma hoy, por detrás de Sevilla e igualada con Granada, y en los ingresos no se nota ningún descenso de la curva. A día de hoy hay 363 pacientes de coronavirus (el domingo eran 352) y 54 están en la UCI. El número total de personas que han necesitado hospitalización se cifra ahora, según la Consejería de Salud, en 1.672, 11 más, una subida que, eso sí, no es tan espectacular como en los días anteriores.

La provincia continuará con las restricciones de la Junta de Andalucía (toque de queda, cierre de negocios a las 18:00 y cierre perimetral de municipios) al menos hasta el 10 de diciembre, después del Puente de la Constitución. Pese a los malo datos cosechados en este mes, que ha terminado con toda la provincia en nivel 4 de alerta -incluido el Campo de Gibraltar que se suma ahora-, la provincia gaditana no tendrá medidas especiales más severas.

Habrá que esperar unos días para ver si es el comienzo de un cambio de tendencia.