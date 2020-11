La provincia de Cádiz va a mantener las mismas restricciones de movilidad, reducción de horarios en comercios y hostelería y mantenimiento del toque de queda que estaba ya en marcha desde el pasado día 10, según ha anunciado el presidente de la Junta Juanma Moreno. Sí habrá una serie de leves mejoras en los horarios para la hostelería y para el sector de juguetes.

Con todo, el cierre de las ciudades se mantendrá inicialmente hasta después del puente de la Constitución y la Inmaculada, a fin de evitar masivos movimientos en este largo puente, especialmente con las buenas temperaturas que se mantienen en estos días.

La decisión del comité de expertos y del gobierno de la Junta de no incrementar las restricciones no deja de ser una noticia positiva para la provincia de Cádiz. Desde el inicio de estas medidas hace catorce días, los indicadores en nuestras poblaciones no solo no han bajado sino que se han ido incrementando incluso alcanzado cifras récord, lo que hacía temer un aumento de las restricciones.

Los datos son malos en todos los sentidos. Cuando se iniciaron estas restricciones, la provincia de Cádiz tenía una tasa de incidencia que rondaba los 358 casos por 100.000 habitantes. El último dato oficial conocida, el viernes, ya estaba en 480,7. Es decir, más de 122 puntos de aumento. Un incremento que nos hace estar ya por encima de la incidencia de provincias como Málaga, Almería y Córdoba.

De la misma forma, los contagios siguen al alza, con subidas diarias por encima de los 400 casos, e incluso alcanzado este mismo viernes el récord de la segunda oleada, con 789, más de 200 por encima que la peor cifra anterior.

Por si fuera poco, a lo largo de la última semana en varios días la provincia ha superado en nuevos contagios a la de Granada. No hay que olvidar que esta es la provincia que con mayor dureza está pasando la pandemia, y donde la Junta ha adoptado medidas restrictivas sustancialmente más duras que en el resto d la región. Pues bien, éstas han surtido efectos han pasar de un millar de casos por día a estar por debajo de los 400 o 500, incluso menos que en Cádiz.

Especialmente grave para la provincia de Cádiz es el aumento de la mortalidad. Ya cada jornada la Junta reporta datos con incluso de dos dígitos. Así, en este periodo de restricciones hay que lamentar cerca de 70 fallecidos más.