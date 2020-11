Cádiz tendrá restricciones en Navidad por el coronavirus y se despide de las fiestas y cotillones

Las restricciones continuarán en Cádiz y Andalucía. Queda por saber si serán mayores o serán más leves, pero lo que está claro que de momento, como ya dejado caer en más de una ocasión el presidente de la Junta de Andalucía, la Navidad de este año no podrá ser como las anteriores. "Nos quedan muchos días de limitaciones", decía claro Juanma Moreno esta misma semana. Y es que aunque en Andalucía las cifras han mejorado un poco desde las últimas limitaciones, en la provincia de Cádiz aún no se han notado, con la incidencia y los casos en ascenso.

El primer paso se conocerá este mismo domingo. El Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia del coronavirus y decidir si prorroga o endurece las restricciones en vigor en la comunidad autónoma desde las 0:00 horas del pasado 10 de noviembre, y que están en vigor hasta las 0:00 horas del próximo martes 24. "Lo razonable es que la movilidad sea limitada" como hasta ahora, y "no parece razonable, con las cifras que estamos manejando, que hablemos movilidad amplia", ha adelantdo Moreno, que sí dijo que se verá, si hay mejoras "importantes" en alguna zona, hacer algún cambio en la "movilidad local".

¿Pero qué pasará de cara a la Navidad ? Moreno lo dijo claro: "Van a existir limitaciones en Navidad porque en cinco semanas no creo que el virus baje tanto como para abrir las restricciones". Hay que ir olvidándose de las grandes fiestas y los cotillones, que no se van a permitir, dijo también el presidente.

Horarios, movilidad y reuniones en Navidad

Aún así, el líder del Gobierno andaluz aseguró ayer en una visita en Málaga que le gustaría que de cara a la Navidad hubiera "movilidad por toda Andalucía, horarios comerciales lo más amplios posibles y las reuniones lo más amplias posibles", pero prefiere "no crear expectativas" porque "el virus no sabemos cómo se va a comportar" hasta entonces.

¿Y con las familias? "Me gustaría que las pudiéramos disfrutar en las mejores condiciones posibles", dentro de una pandemia, es decir, "recuperar la movilidad entre provincias y comarcas, visitar a familiares y amigos y poder tener unas navidades, entre comillas, lo más normalizada posible", manifestó. "Ese es nuestro objetivo y gran parte del esfuerzo que estamos haciendo ahora es para intentar llegar a esas fechas tan señaladas desde el punto de vista familiar, social y económico en las mejores condiciones posibles", pero ha adelantado que "no van a ser ni mucho menos como las del año pasado", reiteró.

Habrá que esperar para ver si los encuentros se podrán ampliar en número de personas o se podrá ir al pueblo de los abuelos para disfrutar de una cena o comida con los primos. De momento, las reuniones están limitadas a seis en toda Andalucía, aunque no se descarta que se puede aumentan en algo el número de cara a esas fechas. El toque de queda es de momento a las diez, con lo que también queda en el aire sí se podrá celebrar, más allá de la propia unidad familiar, la cena de Nochebuena y Nochevieja.

Moreno insiste. "Sólo tengo un objetivo, que es preservar, evitar fallecimientos en las medidas de las posibilidades, limitar el crecimiento de la pandemia, y hacer que Andalucía mejore", por lo que ha pedido "paciencia a los ciudadanos afectados por las restricciones y, de nuevo, responsabilidad". "Esto necesita tiempo para llegar a unos ratios razonables y todavía, desgraciadamente, nos queda".