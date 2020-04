Coronavirus Cádiz: ¿Pueden ir los niños a la playa?

La comparecencia este jueves del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para profundizar sobre la decisión de permitir la salida de los niños a la calle ha servido para confirmar varias de las medidas ya anunciadas el martes, para introducir alguna que otra novedad y, sobre todo, para dejar en el aire numerosas dudas que en estos momentos asaltan a los padres y madres de todo el país, a las puertas de la segunda fase de la crisis del coronavirus.

A la espera de que en los próximos días se publique una especie de guía práctica, muy accesible, que se supone deberá aclarar diversas cuestiones controvertidas, lo que ya parece 100% seguro es que el desconfinamiento progresivo afectará a los menores de 14 años con ciertas condiciones. Así, podrán abandonar el cautiverio del último mes y medio en sus casas una vez al día, entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche, por espacio de una hora, alejándose como mucho a un kilómetro del domicilio y, por supuesto, acompañados de un adulto responsable, mayor de edad, que podría tratarse de un hermano y que podría salir al mismo tiempo hasta con tres pequeños, siempre y cuando todos convivan bajo el mismo techo.

El también ministro de Derechos Sociales incide en la imperiosa necesidad de respetar la norma general de distanciamiento social, hasta tal punto que incluso se recomienda evitar las salidas en las horas punta. Igualmente, se recuerdan los buenos hábitos de higiene, el lavado de manos, como manera indispensable de combatir la propagación de la pandemia, aunque no se observa como obligatorio el uso de mascarillas para los niños.

Las interrogantes que surgen van relacionadas con las actividades que podrán desarrollar los más pequeños y en qué lugares. Juegos, al fin y al cabo deporte, ¿pero cómo y dónde?

Lejos de la disparatada propuesta inicial del pasado martes, rectificada poco después, de que los menores pudieran salir junto a sus progenitores sólo a supermercados, farmacias o bancos, ahora se hace hincapié en que se abren las puertas a espacios al aire libre para que los niños corran, salten y hagan ejercicio con sus juguetes, con una pelota, un patinete… Sin embargo, expresamente se excluye el acceso a parques infantiles. En relación a lugares más concretos a los que se podrá ir, mención expresa al campo y el bosque para los que habitan en zonas rurales.

Se habla de pelota, de patinete, y por analogía se entiende que los más pequeños también podrán ir a la calle por ejemplo con una bicicleta. Ahora bien, no se concreta a qué espacios públicos se podrá ir o no. De hecho no se precisa absolutamente nada sobre la playa, cuando resulta que millones de españoles viven en ciudades costeras.

Sin ir más lejos, la provincia de Cádiz cuenta con municipios bañados por el mar desde la Costa Noroeste hasta el Campo de Gibraltar. Por lo tanto, con innumerables espacios al aire libre, de arena y agua, que cumplen los requisitos para el desfogue de los menores y sobre los que no se ha precisado ni una palabra.

En cambio, sí se han dado indicaciones respecto a la utilización de las zonas comunes en urbanizaciones, un caso que se deja en manos de los vecinos, que establecerán las normas aunque siempre respetando el distanciamiento social y la premisa de que los niños no podrán jugar en instalaciones que usen otros niños.

Como era de suponer, por ahora no se contempla la inmensa casuística que se presenta desde ya mismo. Hay que aguardar a la guía anunciada para comprobar al detalle qué podrán hacer los niños y dónde. Mientras tanto, sólo queda conjeturar y hacerse mil preguntas, por ahora sin respuestas.

En cualquier caso, se apela al sentido cívico, la autodisciplina y conciencia de los mayores, fundamental en las últimas semanas para colaborar con las Fuerzas de Orden Público en el funcionamiento del confinamiento, el distanciamiento social y, desde este domingo, el desconfinamiento progresivo de los menores de 14 años.