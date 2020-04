Mesas distanciadas, más terrazas, mascarillas e higiene reforzada: el plan de la hostelería gaditana para reabrir

La hostelería de Cádiz se prepara para volver al trabajo en el momento en el que la epidemia de coronavirus y las autoridades lo permitan con un protocolo en el que jugarán un papel esencial las terrazas, el distanciamiento social y un sello que garantice el estado de salud de los trabajadores.

"Todo será mucho más sencillo de lo que está apareciendo en prensa. Ni barreras de metacrilato ni mesas separadas para una sola persona", ha avanzado el presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María Ceballos, que ha participado esta mañana en una mesa redonda telemática titulada El Día Después, organizada por la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC).

En el evento también han intervenido Javier Sánchez Rojas, presidente de la CEC; Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras; Miguel Pérez de la Blanca, presidente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar; y Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar

Antonio de María Ceballos ha insistido en que desconocen cuándo podrán volver al trabajo, ya que eso depende las autoridades sanitarias, pero ha hecho hincapié en la necesidad de no generar "miedos" innecesarios en la población. Ha incidido en que "la hostelería está preparada" y ha augurado que las terrazas tendrán un gran protagonismo como vía de escape "psicológica" tras semanas de encierro. Ha reclamado a los ayuntamientos que cedan más suelo para ellas sin que suponga un incremento de las tasas que ya abonan los profesionales. "Es una crisis sanitaria, pero también económica. Si necesitamos más espacio y no nos lo cobran, no vamos a perder empleo", ha explicado.

En su opinión, la nueva normalidad a la que se enfrenta el sector supondrá "más separación entre mesas, mascarillas y que el cliente no tenga ninguna duda de la idoneidad de los trabajadores". "Hay muchas otras enfermedades peligrosas como la E. Coli, la salmonelosis o la hepatitis. Hemos ido toda la vida a los establecimientos sin esas preocupaciones. Cumpliremos con todas las normas de desinfección", ha reiterado Antonio de María de Ceballos, que ha subrayado que "todo lo demás que se está comentando no hace más que generar desinformación y apatía", ha resaltado.

El presidente de Horeca ha abogado por una desescalada por zonas según la menor incidencia de la pandemia. Además, ha recordado la reclamación del sector hotelero para que la reincorporación del personal afectado por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor no se efectúe de golpe tras el fin del estado de alarma. "El libro de reservas está a acero. Es inviable que toda la plantilla vuelva a la vez. Pedimos que se vaya rescatando al personal en función de la demanda", ha destacado.

Donde sí ve más problemas es en el sector de los bares de copas, "sobre todo por la noche", por lo que ha apelado a la responsabilidad de la población. "La cuestión no es que estemos vigilados, sino que seamos vigilantes y respetuosos", ha sostenido.

Importancia de la industria y la logística

Aunque la situación de la hostelería se ha llevado buena parte de las preguntas planteadas en el coloquio, los intervinientes también se han detenido en el papel que deben jugar la industria y la logística para reconstruir la economía de la provincia. El presidente de la patronal gaditana, Javier Sánchez Rojas, que ha iniciado su intervención con palabras de recuerdo para los más de 22.000 muertos que ha dejado la pandemia hasta el momento, ha puesto de manifiesto la necesidad de que administraciones, empresarios y agentes sociales se alineen en "un gran acuerdo provincial, aunque no sea rubricado o fotografiable".

En su opinión, más del 70% de las empresas de la provincia han vuelto a la casilla de salida y tienen que arrancar como si fueran "start-ups" que acaban de iniciar su actividad. "El reto ahora es gestionar la solvencia o la liquidez y adaptarse a un nuevo modelo de negocio en el que tendrán más importantes la venta on line o a domicilio. Son modelos que vienen para quedarse y lo último será la recuperación en una nueva normalidad", ha señalado Sánchez Rojas, que ha avanzado que la CEC va a lanzar una segunda oleada de la encuesta a las empresas gaditanas después de que en una primera fase se desvelara que habían sufrido una caída de sus ingresos del 75% de media.

Desde la gran industria, el presidente de la asociación que agrupa al sector en el Campo de Gibraltar, Miguel Pérez de la Blanca, que es también director de la refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa, ha recordado que el sector ha tenido que transformar radicalmente su forma de trabajar en apenas mes y medio con la implantación de nuevas medidas de salud laboral y de protección. "Todo estos cambios tan rápidos se han logrado gracias al trabajo en equipo de trabajadores y comités de empresa", ha sostenido.

En su opinión, la industria del Campo de Gibraltar ha demostrado su resiliencia frente a la crisis, manteniendo su actividad como sector esencial en un contexto muy difícil. "Algunos asociados tienen incluso un mayor nivel de actividad, sobre todo en la fabricación de materia prima para detergentes", ha recordado.

En cuanto al futuro, Miguel Pérez de la Blanca ha apuntado que habrá cambios en el modo de trabajar que han venido para quedarse, como "el distanciamiento social, el teletrabajo o la transformación digital". En ese sentido, ha recordado que el sector tiene en marcha proyectos de futuro como el del fondo de barril de Cepsa, que implica la inversión de más de 1.000 millones de euros, la mayor de la historia de Andalucía en un proyecto industrial.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha puesto de manifiesto que el puerto ha logrado mantener "el ritmo de actividad" y mantener la cadena logística. Asimismo, ha apuntado que la relocalización de industrias de China a zonas más cercanas a la Unión Europea convierte al norte de Marruecos en un polo de inversión que puede impulsar a la provincia de Cádiz como puerta de entrada al mercado europeo.

No obstante, ha insistido en que los grandes proyectos de infraestructuras de la provincia, como la mejora del enlace ferroviario Algeciras-Bobadilla o el fondo de barril de Cepsa, requieren que "la administración central reflexione sobre la legislación. Especialmente una siimplificación de la ley de contratos, porque en el mejor de los casos se necesitan meses, cuando no años años de tramitación".