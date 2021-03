Coronavirus: Cádiz, pendiente de la decisión de la Junta sobre las medidas y movilidad para Semana Santa

La provincia de Cádiz se enfrenta de nuevo este miércoles a una nueva decisión del comité de expertos de la Junta de Andalucía, que celebra esta tarde reunión. La principal medida que puede traer cambios en un principio es la movilidad, aunque siempre dentro de la comunidad andaluza, y del encuentro saldrán las medidas del coronavirus para Semana Santa, ya que tendrán una .

Parece que la Junta no tiene que tomar una medida unánime para todas la provincias de Andalucía. El presidente Juanma Moreno comentó días atrás que "aquellas comarcas, ciudades o provincias" que no tengan la incidencia que marcarán los expertos "no podrán ampliar su movilidad".

Desde el Gobierno andaluz se ha expresado preocupación por que en este momento, aunque se haya "doblegado la tercera ola", la incidencia de la pandemia se encuentra en fase de meseta, mientras que se ha estabilizado la caída en el número de ingresos hospitalarios y en UCI, lo que exige mucha responsabilidad y prudencia. Así, Moreno insistió en la necesidad de aplicar "una cirugía de precisión", rechazando "una desescalada loca o desenfrenada".

La provincia encara este encuentro con la incidencia provincial por debajo de cien (97,8 este martes), que la sitúa como cuarta provincia en tasa de casos de coronavirus por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Huelva es la que se encuentra en mejor posición, con 48,3 y Almería en la peor, con 228,0. Cádiz solo sumó este martes 39 casos más y las hospitalizaciones se han reducido también en el último mes, estando ahora en 135 pacientes y 34 en las UCIs, la tercera con menos ingresos por COVID en Andalucía.

Por distritos sanitarios, en la provincia sólo supera los 100 casos de tasa el Campo de Gibraltar Oeste (135,1) mientras que municipios destaca por encima de todos Paterna (843,6), única población por encima de los 500 casos y con cierre perimetral en estos momentos, pese a encontrarse toda la provincia en nivel de alerta 2.