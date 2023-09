Caín, Chiclana 1986

“¿A ti seguro que te gustan las películas?” Esa fue la pregunta que me hizo Cristóbal, el albañil de Chiclana, sin esperar respuesta para luego contestar él mismo. “Pues que sepas que yo, cuando era niño, fui actor. En 1986, en mi último año de escuela antes de empezar a trabajar”.

Hubo un casting al que asistieron más de 3,000 escolares de Chiclana. De ellos, se grabó en video a 80 y se les hicieron pruebas de cámara a 30. Finalmente, se seleccionaron a 15, y Cristóbal fue uno de ellos.

La película se llamó Caín, el nombre del protagonista, un niño amante de los animales que pertenece a la clase de 5ºR, la peor de toda la escuela. Esta aula agrupa a una variopinta mezcla de repetidores, delincuentes juveniles y niños trabajadores. Caín es una comedia tierna que ofrece su particular visión de la infancia, aunque sin carecer de matices críticos y de denuncia.

Esta película fue dirigida por Manuel Iborra, su segundo largometraje, que contó con la participación de Verónica Forqué, con quien Iborra estaba casado desde 1981, y de Antonio Resines, colaborador habitual de sus proyectos.

Descubrí a Manuel Iborra viendo en VHS Orquesta Club Virginia de 1992, donde Jorge Sanz tocaba Twist and Shout de los Beatles y Emma Suárez interpretaba House of the Rising Sun de The Animals. Tal vez sea la película en la que más me he reído con Enrique San Francisco, pero eso es una opinión por que la risa depende de las ganas que tengas de reírte y aquella vez yo tenía muchas.

Caín es una película de autor que destacó en los años ochenta por su frescura y su enfoque diferente en el género de la comedia, alejándose de los estereotipos de de los últimos años del franquismo. Plasma la Chiclana rural, hoy desaparecida, antes de convertirse en un destino turístico de primera categoría para capitalinos y visitantes de todos los lugares del mundo. La película es simpática y divertida, rozando en ocasiones lo surrealista, pero mayormente entretiene.

En esa época, la película era apta para todos los públicos, con profesores fumando en clase, alumnos que fuman, niños bebiendo cerveza, esnifando pegamento y robando coches. Hoy en día, dudo que sería considerada apta para todos, ahora que todo está calificado, acotado y edulcorado aunque el más atroz de los contenidos este expuesto detrás de la pantalla de un móvil.

Caín se estrenó en Sevilla en marzo de 1987 y participó en festivales internacionales en Moscú, Los Ángeles y Berlín. Sin embargo, no tuvo mucho éxito en su distribución. La comercializadora propuso doblar las voces de los niños argumentando que su habla no era comprensible. Iborra se negó, ya que ese acento era la esencia de la película, su alma y aquello lastró su estreno comercial.

Repasando las ubicaciones de la película, en la primera escena vemos la cúpula de la Ermita de Santa Ana. Poco después, Verónica Forqué canta mientras tiende la ropa, Con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas… La mayoría de la película se filmó en el colegio Carmen Sedofeito, donde Iborra se documentó bajo la apariencia de profesor sustituto. También se utilizaron el antiguo muelle del poblado de Sancti Petri, la playa de La Barrosa cerca de Torre Bermeja y la bodega El Carretero.

Veinte años después, el sábado 31 de octubre de 2006, en el Teatro Moderno de Chiclana, se volvió a proyectar Caín para celebrar el aniversario de su rodaje. Allí, los actores y el equipo técnico se reencontraron. Manuel Iborra, Carlos Velat, quien interpretó al amable profesor Don Cuco, y Antonio Resines, el director del colegio apodado el Mortadelo. Los niños ya no lo eran, Caín (José Antonio Romero) era Guardia Civil y algunas de las niñas eran madres.

Casi cuatro décadas han pasado desde entonces, y quiero rendir homenaje a los actores de Caín con nombres y apellidos: Pepi (María Luisa Quiñones), Mellizo (Agustín Velázquez), Rosi (Mari Carmen Romero), Titis (Francisco y Juan Pereira Moreno), Mellizas (Juani y Pili Cabeza de Vaca), Loli “Super girl” (María José Bolaños), Gali (Miguel Estrada), Antoñito (José de la Cruz Galiano), Juani (Juani Anillo Estudillo), Charí (Pili Anillo Estudillo) y, por supuesto, Cristóbal (Cristóbal Morales), el albañil que reformó mi cocina, que me preguntó si me gustaban las películas y que me contó que una vez fue actor.