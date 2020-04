Csif ha solicitado por escrito a la empresa Digarmar, una de las tres concesionarias del transporte sanitario de la provincia, que realice inmediatamente pruebas diagnósticas de Covid-19 a todo su personal. La Central Sindical se acoge a lo publicado por la legislación vigente sobre la protección de los trabajadores contra el riesgo relacionado con la exposición a agentes biológicos. Hay que recordar que estas ambulancias realizan traslados a centros sanitarios con pacientes en situación de riesgo, "y que el personal se siente bajo la presión y la incertidumbre de no saber si pueden contagiar o ser contagiados por el virus SARS COV2", apuntan desde Csif, añadiendo que algunos de estos trabajadores han estado en aislamiento.

Desde el sector de empresa privada de Csif Cádiz destacan que hay algunos centros de salud públicos en la provincia cuyos directores han decidido hacer las pruebas a algunos trabajadores de Digamar, aunque no les corresponda. En estos casos, las direcciones de estos centros han decidido no correr riesgos y, además de testar a propios profesionales, no han querido dejar fuera a los técnicos en emergencias de las ambulancias privadas que acuden a sus instalaciones. Para Csif, es de agradecer este tipo de actuación, pero lamenta que la empresa "se lave las manos, pues es ésta la que debe someter a su personal a las pruebas de detección del virus".

Asimismo, Csif reclama que la empresa dote a sus aproximadamente 140 trabajadores en la provincia de equipos de protección individual, para garantizar su seguridad, puesto que los materiales con que cuentan actualmente son totalmente insuficientes.

La central sindical espera que la empresa actúe con diligencia y realice cuanto antes las pruebas para proteger ya no solo a su personal sino también a los usuarios que son trasladados en estas ambulancias