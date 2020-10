Cádiz supera los 10.000 casos de coronavirus : así están municipio por municipio ahora

Quizás el peor día de la pandemia en esta segunda ola. Aunque Cádiz intenta resistir a la embestida mientras en el país entero la situación se complica y se habla de toque de queda, lo cierto es que los datos de este martes no invitan a la esperanza: cinco muertes más, las hospitalizaciones superan los 150 y los casos totales confirmados superan los 10.000 desde el inicio de la pandemia.

Exactamente son 10.001 desde marzo, tres mil desde el inicio de mes, y 9.654 si se apuntan sólo a los confirmados por pruebas PCR y test de antígenos. Si se pone el foco en los casos que están activos ahora mismo serían 5.000, restándole los fallecidos (255) y los curados (4.661).

En esta jornada la tasa de casos por 100.000 habitantes, parámetro importante que están teniendo en cuenta las administraciones para implementar medidas más drásticas aunque no el único, suben a casi los 142 casos, con 1.757 nuevos afectados en 14 días y 758 la última semana (la tabla municipio por municipio está al final de esta información). El día 1 de octubre eran 126. Como los pacientes de los hospitales, las estadísticas no suben de forma espectacular pero sí de manera constante, lo que no hace prever el fin de esta curva.

La provincia no llega a los números de Sevilla, Jaén o Granada, las provincias que más preocupan ahora mismo a la Junta de Andalucía según ha manifestado hoy mismo el presidente Juanma Moreno, pero hay señales para estar alerta.

Así, por primera vez un municipio superó esa famosa tasa, Grazalema. El Gastor se acerca desde hace varias jornadas y la situación en San José del Valle también sigue cerca del límite desde la semana pasada. Eso sí, todos pueblos pequeños, de menos de 5.000 habitantes.

En localidades un poco más grandes Tarifa, con 18.000 vecinos, es la única que supera de momento los 300 contagios por 100.000 habitantes. Porque las ciudades gaditanas más pobladas ninguna supera los 200 y se mantienen con menos de 100 Cádiz capital o Chiclana, aunque empeoran en San Fernando y El Puerto. En Jerez, no llega a 200, pero sí suben los casos respecto a inicios de octubre, con hasta 349 en dos semanas. Por distrito sanitario, es la Sierra la que tiene una tasa superior, con 169,5 por cada 100.000 habitantes, seguida de Campo de Gibraltar, Jerez-Costa Noroeste y, por último, Bahía de Cádiz-La Janda.

Municipio | Casos últimos 14 días y Tasa PCR (número de contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días) | nº de habitantes

Campo de Gibraltar 395 casos | 145,8 tasa PCR ( 270.879 habitantes)

Algeciras: 218 casos | 178,8 tasa PCR (121,957 habitantes)

Castellar de la Frontera: 4 casos | 131,2 tasa PCR (3.049 habitantes)

Jimena de la Frontera: 0 casos |0 tasa PCR (6.951 habitantes)

San Martín del Tesorillo: 1 casos |36,3 tasa PCR (2.753 habitantes)

La Línea de la Concepción: 42 casos| 66,5 tasa PCR (63.147 habitantes)

Los Barrios: 26 casos | 110,0 tasa PCR (23.642 habitantes)

San Roque: 44 casos | 140,9 tasa PCR (31.218 habitantes)

Tarifa: 60 | 330,4 tasa PCR (18.162 habitantes)

Bahía de Cádiz-La Janda 628 casos | 122,5 tasa PCR (512.524 habitantes)

Barbate: 22 casos| 97,7 tasa PCR (22.518 habitantes)

Cádiz: 102 casos| 87,9 tasa PCR (116.027 habitantes)

Chiclana: 120 casos| 142,2 tasa PCR (84.489 habitantes)

Conil de la Frontera: 12 casos| 53,3 tasa PCR (22.529 habitantes)

Alcalá de los Gazules: 1 casos| 19,2 tasa PCR (5.219 habitantes)

Benalup-Casas Viejas: 3 casos| 43,3 tasa PCR (6.929 habitantes)

Medina Sidonia: 7 casos| 59,8 tasa PCR (11.708 habitantes)

Paterna de Rivera: 3 casos| 54,8 tasa PCR (5.470 habitantes)

El Puerto: 175 casos| 198,0 tasa PCR (88.405 habitantes)

Puerto Real: 64 casos| 153,7 tasa PCR (41.627 habitantes)

San Fernando: 179 casos| 178,5 tasa PCR (94.979 habitantes)

Vejer: 4 casos| 31,2 7 tasa PCR (12.624 habitantes)

Jerez-Costa Noroeste 478 casos | 140,1 tasa PCR (341.111 habitantes)

Chipiona: 26 casos| 136,0 tasa PCR (19.123 habitantes)

Jerez de la Frontera: 349 casos| 164,0 tasa PCR (212.749 habitantes)

San José del Valle: 18 casos| 407,4 tasa PCR (4.418 habitantes)

Rota: 8 casos| 27,5 tasa PCR (29.109 habitantes)

Sanlúcar de Barrameda: 71 casos| 103,4 tasa PCR (68.684 habitantes)

Trebujena: 6 casos| 85,4 tasa PCR (7.028 habitantes)

Sierra de Cádiz 196 casos | 169,5 tasa PCR (115.641 habitantes)