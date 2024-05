Blanca Cabañas: "En 'El hambre del pelícano', la estatuilla de Melkart es un personaje más"

Una historia que se desarrolla “en dos líneas temporales”, pues primero la escritora nos dará cuenta de la aparición de “un cadáver sin identificar” en los alrededores “de un acantilado en Sancti Petri” , para después devolvernos a “quince días antes de este suceso” cuando conoceremos a un matrimonio herido por la desconfianza , en el que la mujer contrata a una detective privado para asegurarse que su esposo no le ha vuelto a ser infiel. “La trama se completa con dos personajes centrales más, el cabo de la policía judicial de la Guardia Civil que se encarga de investigar el crimen de las primeras páginas y un camarero que fue una de las últimas personas que vio con vida a la víctima. Y, bueno, por no dar muchos más detalles para que la experiencia para el lector sea buena, sí podemos decir que en toda esta composición la estatuilla de Melkart es bastante crucial”, avanza la literata.

“Por un lado, es cierto, que hablo de escenarios muy reconocibles para mí porque hablo de mi tierra. Es que me gusta escribir sobre lugares que conozco, marcos cotidianos, pero para otorgarles ese halo de misterio, buscando sacarle los oscuros, los grises, a una tierra tan luminosa como la nuestra . Pero también tengo que confesar que si en en Perro que no ladra me metía en el terreno de la neuroeducación, que puedo conocer más, esta vez me centro en el patrimonio histórico, que manejo menos por lo que he tenido que documentar muy bien”, explica.

Mientras que cada historia que toma entre sus manos la tiñe de negro, Blanca Cabañas , la revelación del noir andaluz, es completamente transparente. Tanto que no le cuesta reconocer el “mucho trabajo” que le ha costado poner en pie su segunda novela, que llega este 30 de mayo a las estanterías de las librerías bajo el título de El hambre del pelícano. “Me sentía en deuda con los lectores, con todo ese feedback tan hermoso y tan bueno que me devolvieron de Perro que no ladra, y no quería decepcionarlos”, explica la escritora chiclanera “agradecida” y, ahora, “muy feliz” con su nueva incursión en el género.

Extracto de 'El hambre del pelícano'

"Voy a morir. Y lo único que sé, llegados a este punto, es que la vida vale la pena vivirla.

Siento el abdomen como un corsé a punto de explotar. Contengo el aire. La agitación no me deja casi respirar. Ya no noto el sudor que resbala por las sienes, marcando eses en mi rostro. Ahora soy yo la que cae guiada por la inercia de la gravedad. Algo se aviva dentro de mí debido al sobresalto. Es la adrenalina, esa que se agarra a la vida y no acepta el desenlace. La aflicción me invade, me desgarra. Busco consuelo en un grito, pero lo que soy capaz de emitir es más bien un suspiro. Aprieto mis ojos temerosos y me concentro en la última visión que se me ha regalado antes de precipitarme.

Vuelvo a tener poder de sujeción. Estoy en el borde del acantilado. No es muy alto, lo suficiente. Calculo que la caída durará aproximadamente un segundo interminable. Dirijo la vista al frente. El claro de luna ilumina la tiniebla. Observo el mar sin límites ni orillas. El agua luce limpia, mansa. No se oye nada, salvo la lluvia mecida por el viento y el sonido de las olas al bailar en una coreografía natural. Siento el hechizo, presa de esa quietud, de esta contemplación. Me invade un sentimiento absorbente, indescriptible. De bienestar, donde no hay sitio para el sufrimiento. De abandono, de redención.

Como en una partida de ajedrez, mis movimientos se han visto condicionados por el plan del contrario. Y sé que he perdido. La visión se desvanece y el eterno segundo se consume. Mis pensamientos dejan de agolparse. Estoy lista para el remate final. Crujo como un insecto contra la roca. Exhalo la última brizna de aire entre mis labios y me dejo ir.

Es la conciencia la que hace saber a todo ser humano que está vivo. O la he perdido, o ya estoy muerta".