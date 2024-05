Armada: Así ha sido la operación especial de la fragata 'Canarias' para detener a seis piratas en Somalia

La fragata Canarias ha entregado en Port Victoria, a las autoridades de Seychelles, a seis presuntos piratas que habían sido rescatados de aguas del Golfo de Adén y que habrían participado en el ataque a un buque mercante. El buque de la Armada española, destinado en la operación Atalanta, concluye así una operación que comenzó el pasado viernes, cuando se recibió una alerta de un ataque pirata contra el ‘MV Chrystal Artic’ y donde hubo disparos y heridos.

La inestabilidad está creciendo en la zona y ya son varios los episodios de piratería vividos en esta misión -y en los anteriores con la misión de la Victoria- en la que las fragatas españolas de la clase Santa María, con base en Rota, son unas expertas. Para la Canarias, al mando del capitán de fragata Carlos Cordón Castosa, es la quinta ocasión en el Índico y en el año 2009, fue protagonista en el rescate del atunero vasco Alakrana. Estos grupos parecen que han despertado, coincidiendo con un momento de creciente inseguridad del tráfico marítimo, especialmente en el mar Rojo y el golfo de Adén, por los ataques de los rebeldes hutíes contra buques comerciales vinculados al conflicto en Israel.

De hecho, y por primera vez, el buque de la Armada cuenta con nuevos sistemas de defensa específicamente diseñados para hacer frente a las nuevas amenazas aéreas no tripuladas en la zona. Además, a bordo hay un equipo de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE), un helicóptero de la Quinta Escuadrilla, un dron perteneciente a la Undécima y un refuerzo de personal sanitario para tratar casos de urgencia médica a bordo.

El MV Chrystal Artic, el buque atacado, de bandera de las Islas Marshall; explicaba en su alerta como el ataque se había producido por seis piratas que llegaron a abrir fuego contra el mercante y que éste consiguió repeler el ataque gracias al equipo de seguridad privada. En ese momento, la Canarias puso rumbo de interceptación a máxima velocidad al encontrarse a 55 millas náuticas de distancia de la posición del incidente.

Así, y según informaron desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), ordenó el vuelo del helicóptero SH60-F de la Quinta Escuadrilla de Aeronaves embarcado para localizar, lo antes posible, a la embarcación responsable del ataque. Mientras, continuaba navegando hasta la zona a máxima velocidad. El helicóptero alcanzó la posición del incidente en poco tiempo y localizó a los seis presuntos autores del ataque en el mar con heridas significativas como cortes y quemaduras y con su embarcación a punto de naufragar.

Poco después y, tras hundirse por completo la embarcación pirata, el helicóptero lanzó dos balsas salvavidas que sirvieron para garantizar la supervivencia de los presuntos piratas hasta la llegada del buque a la zona.

Cuando la Canarias llegó a la posición, arrió sus embarcaciones y se procedió a poner bajo custodia a los presuntos atacantes del mercante. De esta actuación se encargó el equipo de Guerra Naval Especial (FGNE), que también recogió del mar los restos de material de la embarcación hundida para su posterior uso como posibles evidencias del ataque.

Una vez a bordo, los presuntos piratas fueron identificados y reconocidos por el equipo médico ROLE-2F de la fragata. Uno de ellos tuvo que ser atendido de urgencia por las heridas que presentaba y el equipo médico pudo estabilizarle.

La fragata Canarias puso rumbo a máxima velocidad a la ciudad de Port Victoria en Seychelles, donde se ha procedido a la evacuación del herido y a la entrega de los custodiados a las autoridades. Seychelles es un país con el que la Operación Atalanta tiene un acuerdo legal que permite la entrega y posterior enjuiciamiento de los presuntos piratas que interceptan los buques integrados en esta operación de la Unión Europea en el Índico.

