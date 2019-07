Antonio Sanz deja la presidencia del PP de la provincia de Cádiz

El viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz, ha anunciado este sábado su renuncia como presidente provincial del PP de Cádiz con motivo de la reunión de coordinación celebrada con los portavoces locales de su partido en la provincia gaditana.

Sanz ha estado un total de 13 años en tres etapas diferentes, y ha propuesto como sucesora para la presidencia a Ana Mestre, lo cual se tendrá que ratificar este martes en una Junta Directiva Provincial que presidirá el presidente del PP-A, Juanma Moreno.

"Siempre he hecho lo que debo, porque hacer lo que quiero es más fácil", ha aseverado en rueda de prensa Sanz, que ha señalado que "hubiera cumplido el primer día" con lo que dijo de dejar el cargo tras ser elegido viceconsejero, "pero mi responsabilidad ha sido siempre garantizar la estabilidad y el trabajo del partido, especialmente cuando nos encontramos en procesos electorales". "Entonces, y así se me indicó, no era el momento", ha afirmado.

Pero "ahora, libremente y sin que nadie me lo haya pedido, exigido o recordado, cosa que agradezco, considero que es la decisión correcta. Porque cuando alguien da todo de sí, nadie me puede pedir más. Hago lo que debo y cumplo con lo que dije", ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que "desde las elecciones regionales, la verdad es que no ha habido tiempo de pararse y ni siquiera de buscar el minuto para reflexionar, analizar, porque ha sido un no parar con campañas y elecciones". Ahora, tras las elecciones municipales, "es un buen momento para abrir una nueva etapa".

Antonio Sanz ha manifestado que con la renuncia a la presidencia provincial del PP cierra una etapa, "la más apasionante" de su vida. Así, ha recordado que ha sido presidente hasta en tres ocasiones, pero "os prometo que no voy a volver porque no me voy, nunca he abandonado el barco en política y ahora mucho menos".

El dirigente del PP ha señalado que ha "cometido errores" y ha podido "no acertar en las personas, pero es ley de vida que el que más decide es el que más se equivoca". "Pido perdón al que con esos errores haya podido causar algún tipo de daño, pero aseguro que solo entiendo la política de una manera, con lealtad, con servicio y con sacrificio".

En este sentido, ha explicado que entiende la política con "lealtad a las personas y al proyecto, con los que han creído en mí, porque la lealtad no bascula buscando puestos, incluso te hace perderlos". "Lealtad es coherencia y para mí es y seguirá siendo una guía de mi labor política, ha aseverado.

En cuanto al servicio, ha indicado que es "dejarse la piel", lo cual, ha asegurado que "de algo no habré acertado, pero dejarme la piel si lo he hecho siempre". Además, ha señalado que el servicio es "ser útil al proyecto y a la sociedad" y ha asegurado que ha hecho todo lo posible por hacerlo, así como por "construir".

Finalmente, dentro de su forma de entender la política, ha explicado que "sacrificio es generosidad, responsabilidad incluso de hacer lo que no te gusta". Además, ha asegurado que "la política, más si son tantos años, significa mucho sacrificio familiar, profesional y mucho sacrificio de ocio, de fines de semana, de agostos, es dura, es muy compleja y deja una huella muy difícil de superar, porque cuando no hay fines de semana y no hay agostos y tienes tantas cosas que renunciar, marca".

Sanz ha asegurado que no piensa pedir perdón por llevar más de 30 años de "servicio público", porque cree en la política y en los políticos. "No puedo aceptar aquellos que opinan que solo valen los que llegan a la política ahora o los que tienen 25 años, porque en la política se sirve con 50, 60, 30 o 20 años, porque son el reflejo de la sociedad", ha manifestado el dirigente del PP, que ha añadido que "los buenos políticos no se miden por su edad, se miden por su capacidad, por su entrega y por su ética. Que nadie alimente errores que nos llevaría al desastre".

Además, ha pedido a los suyos "garantizar" sus independencias "frente a cualquier tipo de poder, especialmente la de los falsos independientes, que son los menos independientes, y de aquellos poderes fácticos que amparados en las redes sociales o digitales dan lecciones si haber dedicado ni un solo minuto a la tarea del partido, ni siquiera ser militante del partido".

"Pido que no le sigáis, que no le alimentéis, porque ese no es el camino, el camino valiente es militar en el partido y dar la cara, no ocultarse en las redes sociales para buscar el daño a las personas", ha manifestado Sanz, que tras asegurar que el PP es su "segunda familia", ha señalado que tienen que "seguir siendo una gran familia y seguir unidos para ser fuerte".

El hasta ahora presidente provincial del PP en Cádiz ha pedido unión al partido, porque "ahora hay que mirar hacia delante, somos el PP de Cádiz, yo he sido presidente durante 13 años, pero lo importante es el proyecto". Así, ha pedido apostar "por un PP de Cádiz luchador, infatigable y fuerte".

"Escojamos al mejor líder para encontrar y disponernos al mejor camino. Demostremos generosidad como buenos hombres y mujeres que creemos en el servicio público, donde lo importante son las soluciones que tenemos que dar a los ciudadanos", ha dicho Sanz, que ha pedido mirar "adelante y apostar por ese liderazgo con generosidad para compartir éxito, generar oportunidades y hacer un proyecto ganador y útil para los gaditanos".

Así, ha pedido el apoyo para Ana Mestre como próxima presidenta provincial del partido, asegurando que "estamos convencidos de que acertamos si desde ese primer minuto nuestra apuesta va ligada a la experiencia y capacidad de una compañera como Ana, que ahora tiene tarea como delegada de la Junta en Cádiz y va a unir su experiencia como presidenta del partido".

"Podemos dejar en las mejores manos la presidencia del PP en Cádiz y hacerlo juntos y con la legitimidad que da el apoyo de los compañeros", ha indicado Sanz, que ha recordado que "estamos hablando de un proyecto integrador, inclusivo, un equipo que va a seguir más fuerte que nunca, unido". "En un partido tan grande como este hay sitios para todos y os necesitamos a todos", ha concluido.