Putin rechaza las propuestas Europa al plan de paz de Trump: "Si quieren la guerra con Rusia, estamos preparados"

El presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó este martes las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para Ucrania, justo antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y avisó de que “si Europa quiere la guerra con Rusia”, su país está “preparado”.

El líder del Kremlin cierra la puerta a las modificaciones que Europa y Ucrania plantean en el plan de paz de Trump. “Ellos mismos se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente [de EEUU, Donald] Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra”, dijo.

Putin denunció que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el citado plan exigencias “inadmisibles” para Moscú con el único fin de “bloquear todo el proceso de paz”. “Presentan exigencias que para Rusia son absolutamente inadmisibles. Ellos lo entienden y así culpan a Rusia de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos con claridad”, dijo.

Putin también volvió a negar que Rusia se proponga atacar un país europeo, aunque añadió que “si Europa de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo. Aquí no debe haber ninguna duda”.

“No tenemos intención de atacar Europa. Lo he dicho cientos de veces”, aseveró el mandatario ruso, quien acusó a los líderes europeos de vivir “en la ilusión” de que pueden asestar a Rusia una “derrota estratégica”, cuando insistió en que el Ejército ruso ha tomado ya el bastión de Pokrovsk en la región de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra, algo que niega Kiev.

Además, Putin, acusó de piratería a Ucrania por atacar buques mercantes rusos en el mar Negro y amenazó con “medidas de respuesta” a las embarcaciones de los países occidentales que ayudan a Kiev a efectuar esos ataques.

“Si esto continúa, consideraremos la posibilidad, no digo que lo haremos, pero consideraremos la posibilidad, de tomar medidas de represalia contra los barcos de aquellos países que están ayudando a Ucrania a cometer esos actos de piratería”, afirmó.

Además, en respuesta a las acciones de Ucrania, las fuerzas rusas ampliarán el alcance de sus ataques “contra instalaciones portuarias y los buques que atraquen en los puertos ucranianos”, advirtió el líder ruso.

Putin también amenazó con dejar a Kiev sin acceso al mar Negro, algo que ya intentó en vano en los primeros dos años de la guerra, si no cesan los ataques contra los buques rusos.

Insistió en que los ataques ni siquiera se están produciendo en aguas neutrales, sino en la zona económica de “un tercer país”, en referencia a Turquía.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, describió el lunes como “inexcusable” el reciente ataque ucraniano contra dos petroleros en el mar Negro que iban a cargar crudo en un puerto ruso.

“La guerra entre Rusia y Ucrania ha llegado a una dimensión que amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro. El ataque, el viernes pasado, a buques de la marina mercante en nuestra zona económica exclusiva muestra una escalada preocupante”, dijo Erdogan.