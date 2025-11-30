Netanyahu pide al presidente de Israel el indulto en su juicio por corrupción

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, envió a través de su abogado la petición al presidente, Isaac Herzog, del indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, confirmó la oficina del jefe del Estado.

"La Oficina del Presidente está al tanto de que esta es una petición extraordinaria que conlleva implicaciones importantes. Tras recibir todas las opiniones relevantes, el presidente considerará la petición con sinceridad y responsabilidad", indicó la presidencia israelí en un comunicado.

A principios de noviembre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, apeló a Herzog en una carta a indultar a Netanyahu, defendiendo su papel en la gestión del país.

Ya durante su visita en octubre, el mandatario estadounidense pidió en el Parlamento de Israel la amnistía: "¿Por qué no le conceden el indulto?", le dijo entonces al presidente, "¿a quién le importan unos cigarros y champán?".

La carta del equipo de abogados de Netanyahu, difundida por la presidencia, comienza mencionando la misiva de Trump y pide en base a ella el indulto y la conclusión de los procedimientos penales contra el primer ministro.

La jefatura del Estado detalló que la petición ha sido transferida al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, que recogerá las opiniones de las autoridades relevantes en esta cartera, en manos de Yariv Levin, del Likud (el partido de Netanyahu).

Estas opiniones se enviarán al asesor legal de Herzog para que este pueda formular su opinión.

"Los procedimientos penales en el caso del primer ministro perjudican los intereses del Estado de Israel, exacerban las disputas entre los distintos sectores de la población y desvían la atención pública de los asuntos políticos y de seguridad de la agenda nacional", se indica en la misiva del equipo de Netanyahu.

Concluir el juicio de corrupción por el "bien" de Israel

Los abogados del mandatario se apoyan en su "gestión" de los conflictos que Israel ha afrontado en los últimos dos años, como la ofensiva en Gaza tras los ataques del 7 de octubre, la emprendida contra Líbano, los ataques a los hutíes de Yemen, la guerra de Irán o las crecientes tensiones con Siria.

"Es evidente que el primer ministro debe, a partir de ahora, dedicar toda su fuerza, energía tiempo e inteligencia a liderar el Estado de Israel", señalan.

La carta de Netanyahu recoge en numerosas ocasiones que su "interés personal" es continuar el juicio bajo la certeza de que será absuelto. En contraposición, asegura que el "bien del Estado" de Israel, entendido como el interés público, depende de que el juicio concluya.

"El primer ministro está dispuesto a solicitar el indulto a Su Excelencia, aunque al hacerlo renuncia a su derecho a llevar adelante el proceso legal en su caso hasta el final y esto, como se ha dicho, se debe al interés público general. El bien del pueblo y del Estado siempre ha estado y siempre estará ante los ojos del primer ministro, y así es ahora", se afirma.

Netanyahu tiene tres causas abiertas por corrupción

Netanyahu está siendo juzgado por el conocido como 'caso 1.000', acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos; y por el 'caso 2.000', en el que supuestamente benefició al editor jefe del medio Yedioth Ahronoth, Arnon "Noni" Mozes, en un escándalo de fraude y abuso de confianza para perjudicar al periódico de la competencia Israel Hayom.

Además, se le juzga por haber incurrido -en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017)- supuestamente en un delito de soborno al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable.

El primer ministro israelí, que asegura que los juicios contra él son una "caza de brujas" y una trama del "Estado profundo", es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.

"Sólo el culpable pide el indulto"

Los líderes de la oposición y la izquierda israelíes critocaron este domingo la petición de indulto enviada a Herzog por Netanyahu. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, quien encabeza el partido centrista Yesh Atid, indicó que sin la llegada "de una confesión de culpabilidad y una renuncia inmediata a la vida política" por parte de Netanyahu, el Jefe del Estado israelí no puede concederle el indulto. "Sólo el culpable pide el indulto. Después de ocho años de juicio, cuando los casos en su contra no se derrumbaron, Netanyahu pide el indulto", escribió por su parte e líder de la formación izquierdista israelí Los Demócratas, Yair Golan.

En su mensaje, Golán también exigió a Netanyahu que "asuma su responsabilidad, admita la culpa, abandone la política y libere al pueblo y al país", pues solo así se puede "lograr la unidad en el pueblo".

El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel también quiso mostrar su indignación este domingo y aseguró que, en caso de que Netanyahu sea indultado, "sería un golpe letal para la democracia israelí".

"Indultar a una persona que está siendo juzgada por tres graves acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza socavaría el principio de igualdad ante la ley", agregó en un comunicdo.