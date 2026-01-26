Israel recupera el cadáver del último rehén que quedaba en Gaza

El Ejército de Israel localizó e identificó los restos del policía israelí Ran Gvili, de 24 años, el último rehén que quedaba en la Franja de Gaza tras los ataques que Hamas lanzó el 7 de octubre de 2023, según informó este lunes en un comunicado.

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes del Ejército informaron a la familia del rehén fallecido, el sargento Ran Gvili, de que su ser querido ha sido identificado y será devuelto para su entierro", recoge el comunicado castrense.

El anuncio llega después de que el Ejército israelí durante el fin de semana intensificara las labores de búsqueda en el norte de la Franja de Gaza, lugar donde se sospechaba que se hallaban los restos del joven Gvili, tal y como había trasladado Hamás.

Concretamente, el Ejército ha buscado a Givili en un cementerio musulmán ubicado en una zona de la capital gazatí controlada por Israel.

En su nota, el Ejército señala que Ran Givili, quien sirvió en las fuerzas especiales de la Policía de Israel, tenía 24 años en el momento de su muerte y que, tras caer en combate durante la mañana del 7 de octubre de 2023 en el kibutz Alumim, su cuerpo fue secuestrado por milicianos que trasladaron a la Franja.

"Con esto, todos los rehenes han sido devueltos de la Franja de Gaza al Estado de Israel", concluye la nota castrense.

En total, milicianos de Hamas y de la Yihad Islámica secuestraron a 251 personas durante la madrugada del 7 de octubre de 2023 tras infiltrarse en territorio israelí, además de matar a otras 1.200 personas.

"Un verdadero amigo, querido por todos. Amaba la vida, era un joven de profundos valores, siempre hablaba con la misma franqueza y tenía una presencia poderosa pero serena", lamenta el Foro de los Familiares de los Rehenes en un comunicado.

Junto a la liberación de los 20 rehenes vivos de Gaza, que se produjo con la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, la devolución de los 28 muertos era uno de los compromisos que Hamás tenía que cumplir en la primera fase del acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos.

Desde su entrada en vigor el 10 de octubre, los islamistas han ido entregando los restos de estos cautivos en un goteo, debido, según han venido señalando, a los problemas que han enfrentado para poder hallarlos entre toneladas de escombros causados por los bombardeos israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se comprometió durante la madrugada de este lunes a reabrir el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza y que lleva desde mayo de 2024 cerrado, para el paso de personas, una vez concluyera la búsqueda del último rehén aún en Gaza.