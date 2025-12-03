La hija de un asesino en serie, candidata en las elecciones local de Miami Beach

Monique Pardo Pope, la hija de un asesino en serie estadounidense, es una de las candidatas a las elecciones a la Comisión de Miami Beach del próximo 9 de diciembre, cuando el estado de Florida celebra la segunda vuelta de varios comicios locales, incluida la Alcaldía en Miami.

Pardo Pope, abogada especializada en derecho de familia y registrada como republicana, fue una de las dos aspirantes que más votos recibió en las elecciones del pasado noviembre junto a Mónica Matteo-Salinas.

El proceso electoral ha estado marcado por el pasado de Pardo Pope, quien es hija de Manuel Pardo, ex oficial de Policía que asesinó a nueve personas en la década de 1980 y que fue ejecutado en 2012. Según medios locales, Manuel Pardo idolatraba a Adolf Hitler y dejó recortes de periódicos que detallaban sus crímenes, recuerdos nazis y un perro tatuado con una esvástica. Aunque su hija se refirió a él como un "héroe" en redes sociales un año después de su muerte, se ha distanciado durante la campaña de los actos de su padre. "No he ocultado quién soy. Desde el principio, me he presentado como Monique Pardo Pope. Mi mundo se volcó cuando tenía 4 años por las acciones de mi padre. Lo que hizo fue terrible y perdí a mi padre como resultado", escribió en un comunicado.

Manuel Pardo, durante su juicio en 1986. / BBC

"Cada día, mi corazón es pesado sabiendo que mi padre no solo destruyó mi vida, sino que también causó dolor y sufrimiento a muchas otras personas. Ninguna niña de 4 años debería haber tenido que soportar esto", agregó.

Manuel Pardo fue ejecutado en 2012 por asesinar a nueve personas, en su mayoría relacionadas con el tráfico drogas, arguyendo que eran "parásitos" y "no tenían derecho a vivir". Las autoridades vincularon a Pardo con los asesinatos cuando el acusado utilizó las tarjetas de crédito que había robado a las víctimas. En su anuncio electoral, Pardo Pope se había limitado a informar de que venía de una familia cubana "que creía en el sacrificio profundo, el servicio al prójimo y la defensa de lo justo", pero no reveló más información sobre su pasado. Además de la segunda vuelta de las elecciones a la Comisión de Miami Beach, el 9 de diciembre también se celebra la segunda votación por la Alcaldía en Miami, donde el republicano Emilio T. González y la demócrata Eileen Higgings son los dos únicos candidatos en liza.