EEUU y Rusia acuerdan restablecer el diálogo militar de alto nivel

Estados Unidos y Rusia acordaron este jueves en Abu Dabi restablecer el diálogo militar de alto nivel, que fue suspendido en otoño de 2021, pocos meses antes de la invasión rusa de Ucrania. El anuncio se produce el mismo día que ha expirado el último tratado de control de armas nucleares firmado por ambos países.

"Tras el progreso productivo y constructivo hacia el objetivo de paz en Ucrania del presidente Trump alcanzado por Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff durante la última semana, Estados Unidos y la Federación Rusa acordaron hoy en Abu Dabi restablecer el diálogo militar de alto nivel", informó el Mando Europeo de las Fuerzas Armadas de EEUU en un comunicado.

El restablecimiento del diálogo entre lambas fuerzas armadas tiene lugar tras las reuniones en la capital de los Emiratos Árabes Unidos entre el comandante del Mando Europeo de EEUU, el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, y altos funcionarios militares rusos y ucranianos.

"Este canal proporcionará un contacto militar constante mientras las partes continúan trabajando hacia una paz duradera", apuntó el Ejercito estadounidense.

El general Grynkewich también tiene autoridad en su papel de Comandante Supremo Aliado de la OTAN en Europa, para mantener un diálogo militar con el Jefe del Estado Mayor General de la Federación Rusa, el general Valery Gerasimov, "con el fin de evitar errores de cálculo y proporcionar un medio para evitar una escalada no intencionada por ambas partes".

"El general Grynkewich espera con interés iniciar este diálogo de alto nivel", concluye el comunicado.