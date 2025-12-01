Suzuki mira 2026 con la esperanza de un mercado en crecimiento a cifras prepandémicas

En su tradicional encuentro prenavideño con la prensa, Juan López Frade ha dibujado un escenario en el que el mercado español de turismos cerrará el año con un total de ventas en torno a 1,15 millones de unidades y subirá hasta rozar los 1,2 millones en 2026, ya cerca de las 1.258.260 que se comercializaron en 2019.

Sobre esa base, Suzuki aspira a matricular 6.000 vehículos el próximo año, frente a los 5.600 con los que prevé concluir 2025. Este incremento de sus ventas, algo superior al 7 por ciento, permitiría a la marca afianzarse alrededor del 0,5 por ciento de cuota de mercado en España. El crecimiento responderá, junto a una oferta ya consolidada tras la renovación de modelos como el Swift, a la disponibilidad de dos nuevos modelos durante el año, el primero el eVitara eléctrico, el segundo uno que llegará tras el verano y del que López Frade no ha dado detalles.

A corto plazo, el mercado español de vehículos nuevos está en el camino de recuperar los niveles de ventas previos a la pandemia, pero aún lejanos a los de los primeros años de este siglo.

También este crecimiento responderá a la mejora de las condiciones de los suministros y a una planificación de pedidos a la matriz japonesa que el propio directivo ha reconocido como mejorable; incluso cuando su gama ha perdido en los últimos meses dos modelos con cierto tirón de ventas: Ignis y Jimny.

El e Vitara de Suzuki, en los concesionarios en primavera

En relación al e Vitara, el primer SUV eléctrico de la marca, López Frade aclaró que la producción ya está en marcha, pero la mayor parte de ésta se está destinando al Reino Unido para cumplir, de modo que España tendrá aún que esperar. Así, una vez que Alemania y Francia empiecen a recibirlo antes de final de año, se producirá la llegada de este coche a nuestro mercado. Presumiblemente será en abril cuando los concesionarios lleguen a recibirlo, momento en el que ya se dispongan de suficientes unidades para cubrir la demanda.

Presentado oficialmente a finales del año pasado, el e Vitara llegará a España hasta después de Semana Santa.

Donde López Frade rebaja claramente las expectativas es en la electrificación. Sus cálculos apuntan a que los coches eléctricos y los híbridos enchufables crecerán más lentamente de lo previsto: algo más de tres puntos de cuota en 2026 respecto a 2025, hasta rondar conjuntamente el 22,8 por ciento del mercado español y de los que un 11,6 por ciento correspondería a modelos exclusivamente eléctricos.

En cambio, las ventas de los microhíbridos y full-hybrid, ambos con la etiqueta Eco, seguirán disparadas en España: superarían la mitad de todas las matriculaciones dentro de un año al pasar del 47,3 por ciento con los que deberían acabar este año al 55,6 para 2026; dejando a los gasolina y Diesel sin electrificar con ventas casi residuales respecto a otros ejercicios pasados. Estos irían de la actual cuota conjunta del 33,3 por ciento al 21,6.

En todo caso, el presidente de Suzuki Ibérica no espera que la evolución suponga una electrificación total del mercado para antes de 2060, en contra de estimaciones más optimistas que rebajan este límite en casi dos decenios.

Estrategias desafortunadas

Los análisis de López Frade no se quedan en los números y alcanzan a las estrategias tanto de la Unión Europea como del Gobierno de España. El directivo acusa a la primera de haber permitido, con una legislación poco coherente, que las marcas chinas campen por el mercado en plena transición eléctrica. Así lo muestran los datos ofrecidos y que, en nuestro país, determinan que del 0 por ciento de cuota que suponían los coches eléctricos de esta procedencia hace cinco años en la actualidad ya alcanzan casi el 20 por ciento. Eso mientras que cae el peso en el mercado de, sobre todo, los fabricantes europeos que, en el mismo periodo, pasaron del 68,4 por ciento de cuota al actual 44,3.

El crecimiento de las ventas de las marcas chinas en España es notable, pero aún lo es más en el segmento eléctrico.

En cuanto al mercado total, las marcas chinas ya alcanzan casi un 10 por ciento de cuota, con pérdidas de dos puntos de las europeas respecto al año pasado y relativa estabilidad del resto de procedencias, como Japón o Corea.

En cuanto a su análisis de la acción del Gobierno de España, López Frade recuerda que muchas comunidades han agotado ya los fondos del Plan Moves y que las nuevas líneas Moves Corredores y Moves Flotas Plus, financiadas con recursos europeos, no podrán ejecutarse en breve. La ministra para la Transición Ecológica Sara Aagensen dijo recientemente, hasta finales de agosto de 2026. Esto, en opinión del presidente de Suzuki Ibérica, deja al sector ante “otro año perdido” para impulsar las ventas de los coches eléctricos.

En otro orden de cosas, Suzuki ha modificado el slogan que ahora a compañará a su nombre y que pasa a ser "By your side", un "a tu lado" que, adoptado a lo largo de este año, quiere reflejar el compromiso de la marca con las necesidades de sus clientes y, particularmente, de cara al enfoque en la movilidad futura.